সিরাজগঞ্জ-২
নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন করায় জামায়াত নেতাকে জরিমানা
সিরাজগঞ্জ-২ (সদর ও কামারখন্দ) আসনে নির্বাচনের আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে ইউসুফ আলী (৪৫) নামে জামায়াতে ইসলামীর এক নেতাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) দুপুরে কামারখন্দ উপজেলার বালুকোল ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসায় ভ্রাম্যমাণ আদালত চালিয়ে এই দণ্ড দেওয়া হয়। উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) আব্দুল্লাহ আল-মামুন আদালত পরিচালনা করেন।
ইউসুফ আলী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বালুকোল ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসার সুপার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
আদালত সূত্র জানায়, বালুকোল ইসলামিয়া দাখিল মাদরাসার শ্রেণিকক্ষে জামায়াতে ইসলামীর নারী সদস্যদের নিয়ে প্রজেক্টরের মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারণার কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। পরে সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীর দল ও আচরণবিধিমালা ২০২৫-এর ২০(খ) বিধি ভঙ্গ করায় ২৭ বিধি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
সূত্র জানায়, বিধি অনুযায়ী কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা কর্মকর্তা রাজনৈতিক প্রচারণা বা সভায় যুক্ত হতে পারবেন না। কিন্তু মাদরাসার সুপার নিজ প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক দলের সভার আয়োজন করায় তাকে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
এম এ মালেক/এমএন/এএসএম