হলফনামা
২৮ কোটি টাকার মালিক মজিবুর রহমান, স্ত্রী ১২ কোটি
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গাজীপুর-১ আসনে বিএনপি থেকে ধানের শীষের মনোনয়ন পেয়েছেন দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মো. মজিবুর রহমান। তিনি পেশায় একজন ব্যবসায়ী। তিনি নিজে এবং স্ত্রী দুজনই কোটিপতি। তাদের রয়েছে বাড়ি, গাড়ি, একাধিক বহুতল ভবন। ব্যাংকে রয়েছে স্থায়ী আমানত।
রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএসএস পাস মজিবুর রহমান প্রায় দুই দশক ধরে কালিয়াকৈর পৌরসভার প্রশাসক ও মেয়র পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার নামে কোনো মামলা নেই।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) গাজীপুর জেলা রিটার্নিং অফিসারের কাছে দলীয় মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন মজিবুর রহমান। সেখানে দেওয়া হলফনামায় এসব তথ্য উল্লেখ করেছেন তিনি।
হলফনামা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ২৮ কোটি ৬৬ লাখ ৬৪ হাজার ৫১১ টাকার মালিক মজিবুর রহমান। তার স্ত্রী আজমেরী রহমান ১২ কোটি ৪৯ লাখ ৭ হাজার ৫৩ টাকার মালিক।
মজিবুর রহমানের কৃষিখাত থেকে বার্ষিক আয় দুই লাখ টাকা। বার্ষিক ভাড়া পান ২০ লাখ ৭২ হাজার ২৬৮ টাকা। ব্যবসা থেকে আয় চার লাখ টাকা। এফডিআর থেকে সুদ রয়েছে ২০ লাখ ২৫ হাজার টাকা। চাকরি থেকে আয় ৫৩ হাজার ৩৩৩ টাকা। তার নির্ভরশীলদের আয়ের মধ্যে ভাড়া বাবদ আয় তিন লাখ ৬০ হাজার ৫৪৩ টাকা। ব্যবসা থেকে আয় ১০ লাখ ২৫ হাজার টাকা এবং এফডিআর সুদ তিন লাখ ৫৮ হাজার ৫৮৩ টাকা।
অস্থাবর সম্পদের মধ্যে নগদ অর্থের পরিমাণ তিন কোটি ৩৫ লাখ ১৩ হাজার ৫০৭ টাকা। স্ত্রীর রয়েছে এক কোটি ৯৫ লাখ ৭২ হাজার ১২৬ টাকা। নিজের ব্যাংকে জমা ৫৫ লাখ টাকা। রয়েছে একটি প্রাইভেটকার, যার মূল্য ২০ লাখ ২০ হাজার টাকা। সঞ্চয়পত্র আমানত রয়েছে দুই কোটি ৫০ লাখ টাকার। স্ত্রীর রয়েছে ৫২ লাখ ৯৫ হাজার টাকা। নিজের ১০ ভরি ও স্ত্রীর ১১ ভরি সোনা রয়েছে।
স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে মজিবুর রহমানের রয়েছে ১৩৮০ দশমিক ৫০ শতাংশ জমি। স্ত্রীর নামে রয়েছে ২৬৬ দশমিক ৬৪ শতাংশ জমি। মজিবুর রহমানের নিজের নামে রয়েছে ৮০০ বর্গ ফুটের চারতলা একটি ভবন, ১৭৯ দশমিক ৬৪ বর্গমিটারের একটি এবং ১৮১ দশমিক ২২ বর্গমিটারের একটিসহ দুটি ৯ তলা ভবন। তার স্ত্রীর ১৫০০ বর্গফুটের পাঁচতলা একটি, ২০০০ বর্গফুটের পাঁচতলা দুটি, ৮৯ দশমিক ৭৭ বর্গমিটারের ৯ তলা একটি ভবন এবং ৯০১ বর্গমিটারের তিনতলা একটি বাড়ি রয়েছে।
মজিবুর রহমানের নিজ নামে ব্যাংক ঋণ রয়েছে তিন কোটি ৭৯ লাখ ১২ হাজার ৩১৫ টাকা। স্ত্রীর নামে ব্যাংক ঋণ রয়েছে ৪২ লাখ ১২ হাজার ৩২১ টাকা ও এক কোটি ২০ লাখ ১৯ হাজার ৩৬৩ টাকা।
মজিবুর রহমানের আয়কর রিটার্নে আয়ের পরিমাণ দেখানো হয়েছে ৪৭ লাখ ৫১ হাজার ৭৩ টাকা। তার স্ত্রীর আয় দেখানো হয়েছে ১৮ লাখ ৪৪ হাজার ১২৬ টাকা।
আয়কর রির্টানে নিজের সম্পদ দেখানো হয়েছে ২৪ কোটি ৯৪ লাখ ৯৮ হাজার ৭৭২ টাকা। স্ত্রীর সম্পদ দেখিয়েছেন ১০ কোটি ৫৬ লাখ ৬২ হাজার ২৬০ টাকা। প্রার্থী নিজে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে আয়কর দিয়েছেন ১২ লাখ ৭৮ হাজার ৯৬৯ টাকা। স্ত্রী আয়কর দিয়েছেন দুই লাখ ২৯ হাজার ৪৫৯ টাকা।
এ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন মোট আটজন প্রার্থী। তারা হলেন মজিবুর রহমান (বিএনপি), শাহ্ আলম বকশী (জামায়াতে ইসলামী), মাওলানা জিএম রুহুল আমিন (বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন), এসএম শফিকুল ইসলাম (জাতীয় পার্টি), চৌধুরী ইরাদ আহম্মেদ সিদ্দিকী (বাংলাদেশ লেবার পার্টি), আতিকুল ইসলাম (গণফ্রন্ট), তাসলিমা আক্তার (বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-মার্কসবাদী) এবং এমারাত হোসেইন আরিফ (স্বতন্ত্র)।
