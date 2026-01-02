পাবনা
সমর্থক ভোটারদের তথ্যে অসংগতি, ২ স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল
পাবনা-১ আসনে দুই স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। তাদের দুজনেরই সমর্থনকারী ভোটারদের তথ্যে অসংগতি ছিল ও একজন মনোনয়নে দলীয় প্রার্থী দাবি করলেও তার দলীয় প্রত্যয়ন ছিল না।
শুক্রবার (২ জানুয়ারি) বিকেলে মনোনয়ন যাচাইবাছাই সভায় এ দুজনের প্রার্থীতা বাতিল ঘোষণা করেন জেলা রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক শাহেদ মোস্তফা।
প্রার্থিতা বাতিল হওয়া দুজন হলেন, সাঁথিয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক খায়রুন নাহার খানম ও কেন্দ্রীয় তাঁতীদলের সহ-সভাপতি ইউনুস আলী।
রিটার্নিং অফিসার ও জেলা প্রশাসক শাহেদ মোস্তফা জানান, ৬৮ পাবনা ১ আসনে দলীয়সহ মনোনয়ন দাখিল করেন মোট ৭ জন প্রার্থী। তাদের ৪ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন। এর মধ্যে সমর্থক ভোটার তালিকায় স্বাক্ষর ও তথ্যগত ভুল থাকায় স্বতন্ত্র প্রার্থী খায়রুন নাহার খানমের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়। এছাড়া আরেক স্বতন্ত্র প্রার্থী ইউনুস আলী দাখিলকৃত মনোনয়নে বিএনপি প্রার্থী দাবি করলেও দলীয় প্রধান কর্তৃক কোনো প্রত্যয়ন না থাকায় তার প্রার্থীতা বাতিল করা হয়। এ প্রার্থীরও সমর্থক ভোটার তালিকায় স্বাক্ষর ও তথ্যগত ত্রুটি রয়েছে।
আগামী ৫ থেকে ৯ জানুয়ারির মধ্যে বাতিল হওয়া প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশনে আপিল করতে পারবেন বলেও জানান এ কর্মকর্তা।
সাঁথিয়া ও বেড়া উপজেলার চারটি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা নিয়ে গঠিত এ আসনে মোট ভোটার সংখ্যা তিন লাখ ৪০ হাজার ৯৩১ জন। আসনটিতে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাঁথিয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ভিপি শামসুর রহমান, জামায়াতে ইসলামীর ব্যারিস্টার নাজিবুর রহমান রহমান মোমেন ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আব্দুল গণি দলীয় প্রার্থী হয়েছেন। এছাড়া যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মাসুদুল হক ও সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন। দাখিলকৃত মনোনয়নে ত্রুটি না থাকায় এসব প্রার্থীদের প্রার্থীতা বৈধ বলে ঘোষণা দেন রিটার্নিং অফিসার।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/এমএন/এএসএম