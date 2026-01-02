  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:০৬ পিএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
৯৯ লাখ টাকার সম্পদের মালিক রফিকুল ইসলাম খান, বার্ষিক আয় ১৫ লাখ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিরাজগঞ্জ-৪ (উল্লাপাড়া) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান। তার মোট সম্পদ রয়েছে ৯৯ লাখ ৪৫ হাজার ৩২৯ টাকার। এছাড়া তার বার্ষিক আয় ১৫ লাখ ১০ হাজার ৫০০ টাকা।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সিরাজগঞ্জ জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে দাখিল করা হলফনামা বিশ্লেষণ করে এসব তথ্য দেখা গেছে।

হলফনামা বিশ্লেষণে দেখা যায়, রফিকুল ইসলাম খানের পেশা রাজনীতি ও ব্যবসা। তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ ও বার্ষিক আয় মিলে মোট সম্পদ ৯৯ লাখ ৪৫ হাজার ৩২৯ টাকা। অপরদিকে তার স্ত্রীর রয়েছে ৭ লাখ ৬৭ হাজার ২৮১ টাকা। তার এ আয়ের ওপর স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে নির্ভরশীল।

আয়কর রিটার্ন অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে মোট প্রদর্শিত সম্পদের পরিমাণ এক কোটি ৪৩ লাখ ৫৪ হাজার ৮৩০ টাকা। যার বিপরীতে আয়কর দিয়েছেন এক লাখ ৫২ হাজার ১০০ টাকা। তার বাৎসরিক ব্যবসা ও বাড়িভাড়া থেকে আয় ১৫ লাখ ১০ হাজার ৫০০ টাকা।

রফিকুল ইসলাম খানের অস্থাবর সম্পদের মূল্য ৪৭ লাখ ৬৭ হাজার ৭৯ টাকা। এর মধ্যে হাতে নগদ আছে ৯ লাখ ৫৬ হাজার ৮১৫ টাকা। ইসলামী ব্যাংকে জমা আছে ৩৬ লাখ ৩০ হাজার ২৬৪ টাকা। ইলেকট্রনিক পণ্য ও আসবাবপত্রের মূল্য রয়েছে এক লাখ ৬০ হাজার টাকা। আর ২০ হাজার টাকা মূল্যের মূল্যবান ধাতু রয়েছে দুই তোলা। অপরদিকে তার স্ত্রীর নামে ইসলামী ব্যাংকে ৫৭ হাজার ২৮১ টাকা ও ২০ হাজার টাকা মূল্যের তিন ভরি মূল্যবান ধাতু রয়েছে।

রফিকুল ইসলাম খানের স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৩৬ লাখ ৬৭ হাজার ৭৫০ টাকা। যা ৯ দশমিক ১৩ শতাংশ অকৃষি জমির মূল্য হিসেবে দেখানো রয়েছে। তবে তার দুটি ফ্ল্যাট থাকলেও ডেভেলপার কোম্পানির মাধ্যমে তিনি প্রাপ্ত হয়েছেন বলে উল্লেখ রয়েছে। অপরদিকে স্ত্রীর ৭২ শতাংশ কৃষি জমির অর্জন মূল্য দেখানো হয়েছে ছয় লাখ ৯০ হাজার টাকা। এ আসনে রফিকুল ইসলাম খানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও দুইবারের সাবেক সংসদ সদস্য এম. আকবর আলী।

