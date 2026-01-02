  2. দেশজুড়ে

স্বতন্ত্র প্রার্থীর মনোনয়ন যাচাইয়ে গিয়ে আ’লীগ-কৃষকলীগ নেতা আটক

প্রকাশিত: ০৭:৩৬ পিএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী পাবনা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী অধ্যাপক আবু সাইয়িদের পক্ষে মনোনয়নপত্র যাচাইবাছাইয়ে অংশ নেওয়ার পর আওয়ামী লীগ ও কৃষকলীগের দুই নেতাকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

শুক্রবার (২ জানুয়ারি) বিকেলে মনোনয়নপত্র যাচাইবাছাই শেষে বের হওয়ার সময় পাবনা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে থেকে তাদের আটক করা হয়।

পাবনা ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাশিদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আটকরা হলেন- সাঁথিয়া পৌরসভার সাবেক মেয়র ও পৌর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মিরাজুল ইসলাম প্রামাণিক এবং সাঁথিয়া পৌর কৃষকলীগ নেতা শাহীন হোসেন। মিরাজুল ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী অধ্যাপক আবু সাইয়িদের প্রস্তাবক।

পাবনা ডিবি পুলিশের ওসি রাশিদুল ইসলাম জানান, আটকরা একজন সাবেক মেয়র ও অপরজন কৃষকলীগের সভাপতি। তারা বিভিন্ন থানায় ওয়ান্টেড। থানার রিকুইজিশন অনুযায়ী তাদের আটক করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে তাদের আদালতে সোপর্দ করা হবে।

এ বিষয়ে অধ্যাপক আবু সাইয়িদের পক্ষে তার ছেলে অনিম বলেন, মনোনয়ন যাচাইবাছাইয়ে প্রস্তাবক হিসেবে মিরাজুল আমার সঙ্গে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এসেছিলেন। যাচাইবাছাইয়ে আমার বাবার প্রার্থীতা বৈধ হওয়ার পর তিনি সেখান থেকে বের হলে কোনো মামলা ছাড়াই ডিবি তাদের আটক করে।

প্রশ্ন ছুঁড়ে তিনি আরও বলেন, প্রশাসন কী অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন চায়? যদি তা না চা তবে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেই। আমাদের কর্মীদের এভাবে মামলা ছাড়া গ্রেফতার করলে তো নির্বাচন করা যাবে না।

অধ্যাপক আবু সাইয়িদ ৭২’র সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য। তিনি আওয়ামী লীগের তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক ছিলেন। ১৯৯৬ সালে পাবনা-১ আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের তথ্য প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। পরে ১/১১ এর সময় সংস্কারপন্থি হিসেবে দল থেকে ছিটকে পড়েন। পরে ২০১৪ সালে স্বতন্ত্র ও গণফোরামে যোগ দিয়ে ২০১৮ সালে ঐক্যফ্রন্টের ধানের শীষের প্রার্থী হন। ২০২৪ সালের বিতর্কিত নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করলেও আওয়ামী লীগ প্রার্থী শামসুল হক টুকুর বিরুদ্ধে ব্যাপক জালভোট ও কেন্দ্র দখলে ভোট ডাকাতির অভিযোগ তুলে ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেন।

