কুমিল্লা-৩ আসনে জামায়াত প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:১৮ পিএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
কুমিল্লা-৩ আসনে জামায়াত প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল
জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ইউসুফ হাকিম সোহেল

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-৩ (মুরাদনগর) আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী ইউসুফ হাকিম সোহেলের মনোনয়ন বাতিল হয়েছে।

শুক্রবার (২ জানুয়ারি) কুমিল্লা জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে রিটার্নিং কর্মকর্তা মু. রেজা হাসান মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই করেন।

অসম্পূর্ণ হলফনামা এবং হলফনামায় প্রয়োজনীয় সব তথ্য উল্লেখ না থাকায় তার মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়।

হলফনামায় নাগরিক তথ্যের ঘর পূরণ করা হয়নি এবং প্রার্থী দ্বৈত নাগরিক কি-না তা স্পষ্ট করা হয়নি। এসব কারণে তার মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মু. রেজা হাসান বলেন, ‌‘প্রার্থীর হলফনামা নির্বাচনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হলফনামায় কোনো তথ্য গোপন করা যাবে না, সব তথ্য সঠিকভাবে দিতে হবে। তবে মনোনয়ন বাতিল হওয়া প্রার্থী নির্বাচন কমিশনে আপিল করে প্রার্থিতা ফিরে পাওয়ার সুযোগ পাবেন।’

এই আসনে বিএনপির প্রার্থী বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শাহ মোফাজ্জল হোসাইন কায়কোবাদ।

জাহিদ পাটোয়ারী/এসআর/এএসএম

