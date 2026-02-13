রাজশাহীর ৬ আসনেই ‘হ্যাঁ’ ভোট জয়ী

রাজশাহীর ৬ আসনেই ‘হ্যাঁ’ ভোট জয়ী
রাজশাহীর ৬টি আসনেই বিপুল ভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট জয়ী হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) রাতে রাজশাহী জেলা প্রশাসক পোস্টাল ও ভোট গ্রহণের ব্যালটে যোগফল প্রকাশ করে। এতে রাজশাহী জেলার সব কটি আসনেই হ্যাঁ ভোট বিজয়ী হয়েছে।
জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা যায়, রাজশাহী-১ আসনে ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে ২ লাখ ৪০ হাজার ৫২৫টি, ‘না’ পড়েছে ৭৫ হাজার ২৬৮টি। রাজশাহী-২ আসনে ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে ১ লাখ ৪৯ হাজার ৮৩৮টি, ‘না’ ভোট পড়েছে ৭৭ হাজার ৬৩১টি। রাজশাহী-৩ আসনে ‘হ্যাঁ’ ভোট ১ লাখ ৯৪ হাজার ৮৮১টি, আর না ভোট পড়েছে ৯৬ হাজার ১২৪টি।
এছাড়া রাজশাহী-৪ আসনে ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে ১ লাখ ৪৫ হাজার ৩৮২টি। ‘না’ ভোট পড়েছে ৬১ হাজার ২২৯টি এবং রাজশাহী-৫ আসনে ‘হ্যাঁ’ ১ লাখ ৩৫ হাজার ৩৫৪টি, ‘না’ ভোট পড়েছে ৭৯ হাজার ১৬৮টি।
সর্বশেষ রাজশাহী-৬ আসনে ‘হ্যাঁ’ ভোট পড়েছে ১ লাখ ৩০ হাজার ৮০৫টি এবং না ভোট পড়েছে ৯৫ হাজার ২১২টি।
তিনি বলেন, রাজশাহী মোট ৬টি আসনেই হ্যাঁ ভোট জয়ী হয়েছে।
সাখাওয়াত হোসেন/কেএইচকে