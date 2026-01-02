শরীয়তপুর-২
মনোনয়ন যাচাইবাছাইয়ে ১০ প্রার্থীর মধ্যে টিকলেন ৪ জন
শরীয়তপুর-২ (নড়িয়া-সখিপুর) আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করা ১০ জন প্রার্থীর মধ্যে ছয়জনের মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।
শুক্রবার (২ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় এ তথ্য নিশ্চিত করেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক তাহসিনা বেগম।
তিনি জানান, শরীয়তপুর-২ আসন থেকে মোট ১০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। শুক্রবার মনোনয়নপত্র যাচাইবাছাই শেষে বিএনপি প্রার্থী সফিকুর রহমান কিরণ, জামায়াতে ইসলামীর মাহমুদ হোসেন, জাতীয় পার্টির জসিম উদ্দিন ও বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের মাহমুদুল হাছানের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়।
অপরদিকে তথ্যের গড়মিল ও নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণ না করায় জনতার দলের পারভেজ মোশারফ, গণঅধিকার পরিষদের আখতারুজ্জামান সম্রাট, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ইমরান হোসেন, তিন স্বতন্ত্র প্রার্থী ফারহানা কাদির রহমান, আলমগীর হোসেন ও নাসির বন্দুকছিসহ মোট ৬ জনের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। তবে তাদের আগামী ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত আবেদন করার সুযোগ রয়েছে বলে জানান জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা।
জনতার দলের পারভেজ মোশারফ বলেন, পুরাতন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করায় আমার মনোনয়নপত্রটি বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। আমি বিষয়টি জানতাম না বলে এমনটা হয়েছে। যেহেতু আমার আপিলের সুযোগ আছে, আশা করি ৫ তারিখের পর সমস্যা সমাধান করে আপিল করলে আমি আবার প্রার্থিতা ফিরে পাবো।
একই কারণে মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী আখতারুজ্জামান সম্রাটের। তিনি বলেন, জমা দেওয়া মনোনয়নপত্রে নতুন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট উল্লেখ থাকতে হয় বলে জানতে পেরেছি। দ্রুত নতুন অ্যাকাউন্ট খুলে আমি আবার আপিল করবো।
বিধান মজুমদার অনি/এমএন/এএসএম