কুমিল্লায় ৬ আসনের ১৬ জনের মনোনয়ন বাতিল

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৯:৪৮ পিএম, ০২ জানুয়ারি ২০২৬
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাইয়ের প্রথম দিনে কুমিল্লার ৬টি সংসদীয় আসনে ১৬ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। বিপরীতে ৪৪ জন প্রার্থীর আবেদন বৈধ ঘোষণা করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা।

শুক্রবার (২ জানুয়ারি) দিনভর যাচাই-বাছাই শেষে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মু. রেজা হাসান এই ফলাফল ঘোষণা করেন।

রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মু. রেজা হাসান বলেন, কুমিল্লা-১ আসনে ৫ জন, কুমিল্লা-২ আসনে ৪ জন, কুমিল্লা-৩ আসনে ২ জন, কুমিল্লা-৪ আসনে ২ জন, কুমিল্লা-৫ আসনে ১ এবং কুমিল্লা- ৬ আসনে ২ জনের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর, এক শতাংশ ভোটার তালিকায় অসামঞ্জস্য সম্পূর্ণতা, ব্যাংক ব্যালেন্স নিয়ে বিভিন্ন পত্রাদি চাহিদা মত না দিতে পারায় প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। তবে তারা চাইলে আইনগতভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন।

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ের সূত্রে জানা গেছে, কুমিল্লা-১ (দাউদকান্দি ও মেঘনা) আসনে মনোনয়ন বাতিল হওয়া প্রার্থীরা হলেন- জাতীয় পার্টি সৈয়দ মো. ইফতেকার আহসান, জাসদের বড়ুয়া মনোজিত ধীমান, স্বতন্ত্র প্রার্থী ওমর ফারুক, কাজী মো. ওবায়েদ ও আবু জায়েদ আল মাহমুদ।

কুমিল্লা-২ (হোমনা ও তিতাস) আসনে মনোনয়ন বাতিল হওয়া প্রার্থীরা হলেন- ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের প্রার্থী মো. আব্দুস সালাম, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টির মো. শাহাব উদ্দিন (অবৈধ), স্বতন্ত্র মো. রমিজ উদ্দিন ও মো. মনোয়ার হোসেন।

কুমিল্লা-৩ (মুরাদনগর) আসনে জামায়াতে ইসলামীর মোহাম্মদ ইউসুফ সোহেল ও গণঅধিকার পরিষদের মো. মনিরুজ্জামানের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।

কুমিল্লা-৪ এ আমজনতার দল মো. মাসুদ রানা, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মোফাজ্জল হোসেন মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের ম. আ. করিমের প্রার্থীতা স্থগিত করা হয়েছে।

কুমিল্লা-৫ (বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া) আসনে এনপিপির মো. আবুল বাশার ও বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির আবদুল্লাহ আল কাফি মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।

কুমিল্লা-৬ (আদর্শ সদর উপজেলা, সদর দক্ষিণ উপজেলা, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন ও কুমিল্লা সেনানিবাস) আসনে মুক্তি জোটের মো. আমির হোসেন ফরায়েজী, বাসদের কামরুন নাহার সাথীর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

জাহিদ পাটোয়ারী/কেএইচকে/এএসএম

