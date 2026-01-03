  2. দেশজুড়ে

যমুনায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলন, লাখ টাকা জরিমানা

প্রকাশিত: ০২:১৫ এএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে ৫ জনকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। শুক্রবার (২ জানুয়ারি) বিকেলে উপজেলার যমুনার নদীর মেঘাই ঘাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের এই অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের এ অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাঈমা জাহান সুমাইয়া।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, একটি চক্র অবৈধভাবে নদী থেকে বালু উত্তোলন করছে; এমন এক গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে সত্যতা পাওয়া যায়। পরে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনের ৪(খ) ধারা ভঙ্গ করায় অভিযান চালিয়ে জড়িত ৫ জনকে এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান ও ভবিষ্যতে এমন অপরাধ আর করবে না বলে মুচলেকা দেন তারা।

এসময় সিরাজগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের কার্য সহকারী মাহবুব আলম, নৌ ও থানা পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

