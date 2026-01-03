  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৩:০৩ এএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
বরিশালে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী ২ যুবকের মৃত্যু

বরিশালে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তারা হলেন, রূপাতলীর বাসিন্দা জুয়েল (২৮) ও রুইয়ার পোল এলাকার বাসিন্দা রাসেল (২৫)।

শুক্রবার (২ জানুয়ারি) রাত পৌনে ১২টার দিকে নগরীর রূপাতলী এলাকার উকিল বাড়ি সড়কের সামনে ঝালকাঠি-বরিশাল মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন উল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, নিহতরা রূপাতলীস্থ এসিআই এনিমেল হেলথের স্টোরে হেলপার পদে কর্মরত ছিলেন।

নিহতদের সহকর্মী ও ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী জিহাদ জানান, রাতে অফিস শেষ করে জুয়েল ও রাসেল নাস্তা করতে মোটরসাইকেলে করে রূপাতলী বাস টার্মিনালের দিকে যাচ্ছিলেন। এসময় ঝালকাঠিগামী মালবোঝাই ট্র‍াক বেপরোয়া গতিতে এসে মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই রাসেল প্রাণ হারান।

জুয়েলকে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা উদ্ধার করে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন উল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ঘটনার পরপরই ঘাতক ট্রাক রেখে চালক ও হেলপার পালিয়ে যায়। পরে মরদেহ উদ্ধার করে শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

