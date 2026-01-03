  2. দেশজুড়ে

মৃদু শৈত্যপ্রবাহের কবলে নওগাঁ, তাপমাত্রা ৯ ডিগ্রি

প্রকাশিত: ১১:১২ এএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
এক দিনের ব্যবধানে ২ দশমিক ৮ ডিগ্রি তাপমাত্রা কমে মৃদু শৈত্যপ্রবাহের কবলে পড়েছে উত্তরের জেলা নওগাঁ। শনিবার (৩ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় এই জেলায় ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। যা চলতি বছর এখন পর্যন্ত এই জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।

নওগাঁর বদলগাছী কৃষি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের পর্যবেক্ষক মিজানুর রহমান বলেন, শনিবার সকাল ৯টায় জেলায় ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। এর আগে গতকাল তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ১১ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সেই হিসেবে ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে এ জেলার তাপমাত্রা কমেছে ২ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তর থেকে বয়ে আসা হিমেল হাওয়ায় শীত আরও বাড়তে পারে বলে জানান তিনি।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ভোর থেকেই কুয়াশায় ঢাকা চারপাশ। সাথে হিমেল হাওয়ায় তীব্র শীত অনুভূত হচ্ছে। গত দুইদিন সূর্যের দেখা মিললেও আবারও বিকেল হতেই তাপমাত্রা নিম্নগামী হতে শুরু করে। রাত বাড়তে থাকলে শীতও বাড়তে থাকে। শীত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছিন্নমূল মানুষ ও খেটে খাওয়া মানুষের দুর্ভোগ বাড়ছে।

ভিমপুর গ্রামের মৎস্যজীবী বায়েজিদ হোসেন বলেন, ‘বিলের পানি কমে যাওয়ার পর প্রতি বছর এই সময়ে মাছ ধরা হয়। ভোররাত থেকে পানিতে নেমে মাছ ধরছি। সকাল হলেও শীত কমার লক্ষণ নেই। ক্রমাগত কুয়াশা বাড়ছে। পানিতে হাত দিলে হাত বরফের মতো জমাট বেধে যাচ্ছে।’

ভ্যানচালক আলম মিয়া বলেন, ‘গত দুইদিন শীত একটু কম ছিলো। আজকে যে শীত আর ঠান্ডা শুরু হইছে তাতে কোনো যাত্রী পাওয়া যাচ্ছে না। সকাল ১০টা বাজে তাও কুয়াশার কারণে ৫ হাত দূরে কিছু দেখা যাচ্ছে না।’

