বগুড়া-৬ আসনে তারেক রহমানের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক বগুড়া
প্রকাশিত: ০১:৪৭ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
তারেক রহমান। ফাইল ছবি।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বগুড়া-৬ (সদর) আসনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

শনিবার (৩ জানুয়ারি) সকালে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র যাচাইবাছাই শেষে রিটার্নিং কর্মকর্তা এই ঘোষণা দেন। একই আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ হলেও বাসদসহ তিন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে।

শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক তৌফিকুর রহমান যাচাইবাছাই শেষে জানান, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দাখিল করা নথিপত্র ও হলফনামায় কোনো ত্রুটি পাওয়া যায়নি। ফলে তার প্রার্থিতা বৈধ বলে গণ্য হয়েছে।

এর আগে গত ২৯ ডিসেম্বর জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা তারেক রহমানের পক্ষে এই মনোনয়নপত্রটি জমা দিয়েছিলেন। দীর্ঘ ১৭ বছর পর নির্বাচনে তার এই সরাসরি অংশগ্রহণ তৃণমূলের নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি করেছে।

একই আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী আবিদুর রহমান সোহেলের মনোনয়নপত্রটিও যাচাইবাছাই শেষে বৈধ ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা।

এদিকে প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও তথ্যে ঘাটতি থাকায় এই আসনের তিন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। তারা হলেন- বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) মনোনীত প্রার্থী দিলরুবা নূরী, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আনম মামুনুর রশিদ ও জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) মনোনীত আব্দুল্লাহ আল ওয়াকি।

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, বাসদ প্রার্থী দিলরুবা নূরী তার হলফনামার সঙ্গে আয়কর রিটার্ন জমা না দেওয়ায় তার মনোনয়নপত্রটি বাতিল করা হয়েছে। এছাড়া অন্য দুই প্রার্থীর নথিপত্রেও বিভিন্ন অসংগতি পাওয়া গেছে। যাচাইবাছাইয়ের দ্বিতীয় দিনে আজ জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

যাদের মনোনয়ন বাতিল হয়েছে, তারা আগামী কয়েক দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে আপিল করার সুযোগ পাবেন।

এমএন/এএসএম

