বগুড়ায় বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত

বগুড়ায় বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত
বগুড়ার আদমদীঘিতে বাসের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা উল্টে দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এসময় আহত হয়েছেন আরও একজন।
নিহতরা হলেন, জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার আরজিপাাড়া আচলাই গ্রামের তফছের আলী প্রামাণিকের ছেলে রফিকুল ইসলাম (৪২) ও তার ভাতিজা একই গ্রামের হাজি আব্দুল হামিদ মোল্লার ছেলে রাসেল মোল্লা (৩৫)। আহত একই গ্রামের ফজলুল প্রামানিকের ছেলে মিজু আহম্মেদ (২৪)।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) সকাল সোয়া ৮টায় বগুড়া-নওগাঁ মহাসড়কের আদমদীঘির পুর্ব ঢাকা রোডের বড় আখিড়ার মোড় নামক স্থানে এ দুঘটনাটি ঘটে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শিরা জানান, শনিবার সকালে বগুড়ার শিবগঞ্জ থেকে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশাযোগে উল্লেখিত তিনজন যাত্রী নিয়ে মান্দা উপজেলার দেলুয়াবাড়ি হাটে কচুবীজ কেনার জন্য যাচ্ছিল। প্রচন্ড কুয়াশায় ঢাকা ছিল সড়ক। সিএনজিটি আদমদীঘির বড়আখিড়া মোড় নামক স্থানে পৌঁছালে পিছন দিক থেকে আসা একটি বাস সিএনজির পিছন দিক থেকে ধাক্কা দিলে সিএনজি উল্টে দুমড়ে মুচড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলে রফিকুল ইসলাম ও তার ভাতিজা রাসেল মোল্লা নিহত হন। মিজু আহমেদ আহত হন। খবর পেয়ে স্থানীয় জনতা ও আদমদীঘির ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা হতাহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন।
আদমদীঘি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতাউর রহমান জানান, মরদেহ পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু (ইউডি) মামলা হয়েছে।
