ছবি তুলতে গিয়ে বন্যহাতির আক্রমণে প্রাণ গেলো যুবকের

প্রকাশিত: ০৩:২৬ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে ছবি তুলতে গিয়ে বন্যহাতির আক্রমণে আবদুস ছালাম (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। শনিবার (৩ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার বাইশারী ইউনিয়নে আলীক্ষ্যং সড়কের তিতার পাড়া গলাশিরা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

নিহত আবদুস ছালাম (৩৫) উপজেলার আলীক্ষ্যং সড়কের তিতার পাড়া গলাশিরা এলাকার আবদুর সাত্তারের ছেলে।

স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, সকাল পৌনে ৭টার দিকে একটি বন্যহাতি আবদুস ছালামের বাড়ির সামনে দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল। কৌতূহলবশত তিনি হাতিটির ছবি তুলতে কিছুটা পেছনে যান। এ সময় আশপাশে কুকুরের ডাকাডাকিতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠে বন্যহাতিটি। মুহূর্তের মধ্যেই আব্দুস ছালামের ওপর তেড়ে এসে তাকে পায়ের নিচে পিষ্ঠ করে। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

বাইশারী ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য উবাচিং মার্মা জানান, খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থল এ যান এবং মরদেহ উদ্ধার করে। পরে এলাকাবসীদের নিয়ে বন্যহাতিটি তাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়।

লামা বনবিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (ডিএফও) মোস্তাফিজুর রহমান জানান, হাতির আক্রমণে নিহতের পরিবার ক্ষতিপূরন পাওয়ার আবেদন করলে উপজেলা কমিটি যাচাই-বাছাই পূর্বকতদন্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের সুপারিশ করব। আইন মোতাবেক বনবিভাগ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেবে জানান এই বন কর্মকর্তা।

নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল বাতেন মৃধা জানান, বাইশারী ইউনিয়নে হাতির আক্রমণে একজন নিহত হয়েছেন। মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।

