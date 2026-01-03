জয়পুরহাটে সোনার দোকানে ডাকাতি, সোনাসহ ৬ লাখ টাকা লুট

জয়পুরহাটে সোনার দোকানে ডাকাতি, সোনাসহ ৬ লাখ টাকা লুট
জয়পুরহাটের পাঁচবিবি পৌর শহরে একটি স্বর্ণের দোকানে সংঘটিত ডাকাতির ঘটনায় ৩৫ ভরি স্বর্ণ ও নগদ ৬ লাখ টাকা লুট হয়েছে। শনিবার (৩ জানুয়ারি) ভোরে পৌর শহরের স্টেশন রোডে অবস্থিত মণ্ডল জুয়েলার্স নামের ওই দোকানে এ ঘটনা ঘটে।
দোকানটির স্বত্বাধিকারী নুর ইসলাম জানান, শনিবার ভোর চারটার দিকে একটি মাইক্রোবাসে করে কয়েকজন ডাকাত দোকানের সামনে আসে। এ সময় বাজারের নাইটগার্ডকে বেঁধে রেখে তারা দোকানের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। পরে সিন্ধুকের তালা ভেঙে সেখানে রাখা ৩৫ ভরি স্বর্ণ ও নগদ ৬ লাখ টাকা লুট করে দ্রুত পালিয়ে যায়।
পাঁচবিবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাফিজ মো. রায়হান জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ডাকাতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।
এনএইচআর/এমএস