জয়পুরহাটে সোনার দোকানে ডাকাতি, সোনাসহ ৬ লাখ টাকা লুট

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জয়পুরহাট
প্রকাশিত: ০৭:৪৫ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
জয়পুরহাটে সোনার দোকানে ডাকাতি, সোনাসহ ৬ লাখ টাকা লুট

জয়পুরহাটের পাঁচবিবি পৌর শহরে একটি স্বর্ণের দোকানে সংঘটিত ডাকাতির ঘটনায় ৩৫ ভরি স্বর্ণ ও নগদ ৬ লাখ টাকা লুট হয়েছে। শনিবার (৩ জানুয়ারি) ভোরে পৌর শহরের স্টেশন রোডে অবস্থিত মণ্ডল জুয়েলার্স নামের ওই দোকানে এ ঘটনা ঘটে।

দোকানটির স্বত্বাধিকারী নুর ইসলাম জানান, শনিবার ভোর চারটার দিকে একটি মাইক্রোবাসে করে কয়েকজন ডাকাত দোকানের সামনে আসে। এ সময় বাজারের নাইটগার্ডকে বেঁধে রেখে তারা দোকানের তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। পরে সিন্ধুকের তালা ভেঙে সেখানে রাখা ৩৫ ভরি স্বর্ণ ও নগদ ৬ লাখ টাকা লুট করে দ্রুত পালিয়ে যায়।

পাঁচবিবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাফিজ মো. রায়হান জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ডাকাতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

