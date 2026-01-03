হবিগঞ্জ
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সেই নেতা গ্রেফতার
ওসির সঙ্গে বাগবিতণ্ডার সময় থানা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়ার কথা স্বীকার করায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলার সদস্যসচিব মাহদী হাসানকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) রাত পৌনে ৮টায় তাকে হবিগঞ্জ শহর থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
শায়েস্তাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম বলেন, পৌনে ৮টায় তাকে গ্রেফতার করা হয়।
এদিকে হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) প্রকাশ্যে হুমকি দেওয়ায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের হবিগঞ্জ জেলার সদস্যসচিব মাহদী হাসানকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) চিঠি দেওয়া হয়েছে। সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক শাহাদাত হোসেন স্বাক্ষরিত চিঠিটি শনিবার দুপুরে তাকে পাঠানো হয়। চিঠিটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পোস্ট করা হয়।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/আরএইচ/এমএস