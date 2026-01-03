প্লাটিনাম জুবিলী
স্মৃতিচারণে আবেগাপ্লুত সেন্ট ফিলিপস্’র সাবেক শিক্ষার্থীরা
পৌষের কনকনে শীত আর ঘন কুয়াশার চাদর ভেদ করে সূর্যের হাসির মতোই আনন্দের জোয়ারে ভেসেছে দিনাজপুরের সেন্ট ফিলিপস্ হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাস। ৭৫ বছরের গৌরবময় পথচলা উপলক্ষ্যে আয়োজিত ‘প্লাটিনাম জুবিলী’ উদযাপনে স্মৃতিবিজড়িত প্রাঙ্গণে ফিরে এসেছেন কয়েক হাজার সাবেক শিক্ষার্থী।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) সকাল সোয়া ৯টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দুই দিনব্যাপী মূল অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। নৃত্য ও সংগীতের তালে অতিথিদের বরণ করে নেওয়ার পর শুরু হয় আলোচনা সভা।
সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, দীর্ঘদিন পর সহপাঠীদের কাছে পেয়ে একে অপরকে জড়িয়ে ধরা, সেলফি আর স্মৃতিচারণে পুরো ক্যাম্পাস যেন এক বিশাল মিলন মেলায় পরিণত হয়।
দিনাজপুর ধর্ম প্রদেশের বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডুর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও, বরিশাল ধর্মপ্রদেশের বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও, দিনাজপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মো. রফিকুল আলম, সেন্ট যোসেফস্ ব্রাদার সমাজের ব্রাদার রিপন জেমস গমেজ সিএসসি, শান্তি রাণী সিস্টার সংঘের সুপিরিয়র জেনারেল সিস্টার বীনা রোজারিও সিআইসি, ১৯৬৪ ব্যাচের সাবেক শিক্ষার্থী ড. এস.এ মান্নান, ১৯৭৩ ব্যাচের সাবেক শিক্ষার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য মো. আখতারুজ্জামান মিয়া প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেন্ট ফিলিপস্ হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ব্রাদার কাজল লিনুস কস্তা সিএসসি।
আয়োজক সূত্রে জানা যায়, প্রতিষ্ঠানটির ৭৫ বছরের প্লাটিনাম জুবিলী উদযাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিদের উত্তরীয় পড়িয়ে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন অধ্যক্ষ ব্রাদার কাজল লিনুস কস্তা সিএসসি। উদ্বোধনী আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে শেষ হয় উৎসবের প্রথম দিনের প্রথম পর্ব। এরপর সাবেক শিক্ষার্থীদের পরিচালনায় শুরু হয় প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষকদের সম্মাননা প্রদান পর্ব। মধ্যাহ্ন ভোজের পর স্মৃতিচারণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
এদিকে, প্রতিষ্ঠানটির প্লাটিনাম জুবিলী উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোকসজ্জায় ও বাহারী রঙিন সাজে সেজেছে বিদ্যালয় ক্যাম্পাস। বাহারি রঙের ছড়াছড়ি যেন পুরো বিদ্যালয়জুড়ে। বিদ্যালয় চত্বরে শোভা পাচ্ছে নানা রঙের আলপনা।
এর আগে শুক্রবার নবনির্মিত অডিটোরিয়ামের উদ্বোধন ও বিশেষ স্মরণিকা ম্যাগাজিনের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। রোববার (৪ জানুয়ারি) বর্তমান শিক্ষার্থীদের নিয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই প্লাটিনাম জুবিলী উৎসবের সমাপ্তি ঘটবে।
