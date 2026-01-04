  2. দেশজুড়ে

ঘন কুয়াশায় পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মানিকগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৪:০২ এএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
ঘন কুয়াশায় পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ
ঘন কুয়াশায় পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া রুটে মাঝনদীতে ফেরি আটকে পড়ে/ ফাইল ছবি

ঘন কুয়াশার কারণে দেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম ব্যস্ত নৌপথ পাটুরিয়া-দৌলতদিয়ায় ফেরি চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

দুর্ঘটনার ঝুঁকি এড়াতে শনিবার (৩ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ১১টা থেকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কুয়াশার তীব্রতার কারণে নদীপথে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় সব ধরনের ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। এ সময় মাঝনদীতে একটি ফেরি আটকে পড়ে।

বিআইডব্লিউটিসি আরিচা আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক আব্দুস সালাম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ঘন কুয়াশার কারণে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।

আরও পড়ুন
ঘন কুয়াশায় মাঝ যমুনায় আটকে আছে ফেরি 
টানা ৩ দিন শৈত্যপ্রবাহ, আজও ৯ জেলায় 

তিনি আরও জানান, নিরাপত্তার স্বার্থে পাটুরিয়া ঘাটের ৩ নম্বর ঘাটে তিনটি এবং ৪ নম্বর ঘাটে দুটি ফেরি নোঙর করে রাখা হয়েছে। অপরদিকে দৌলতদিয়া প্রান্তের ৭ নম্বর ঘাটে তিনটি এবং ৪ নম্বর ঘাটে একটি ফেরি নোঙর অবস্থায় রয়েছে।

কুয়াশার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ফেরি চলাচল পুনরায় চালু করা হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

মো. সজল আলী/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।