ঘন কুয়াশায় পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ

ঘন কুয়াশায় পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌপথে ফেরি চলাচল বন্ধ
ঘন কুয়াশার কারণে দেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের অন্যতম ব্যস্ত নৌপথ পাটুরিয়া-দৌলতদিয়ায় ফেরি চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।
দুর্ঘটনার ঝুঁকি এড়াতে শনিবার (৩ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ১১টা থেকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কুয়াশার তীব্রতার কারণে নদীপথে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় সব ধরনের ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে। এ সময় মাঝনদীতে একটি ফেরি আটকে পড়ে।
বিআইডব্লিউটিসি আরিচা আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক আব্দুস সালাম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ঘন কুয়াশার কারণে পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।
তিনি আরও জানান, নিরাপত্তার স্বার্থে পাটুরিয়া ঘাটের ৩ নম্বর ঘাটে তিনটি এবং ৪ নম্বর ঘাটে দুটি ফেরি নোঙর করে রাখা হয়েছে। অপরদিকে দৌলতদিয়া প্রান্তের ৭ নম্বর ঘাটে তিনটি এবং ৪ নম্বর ঘাটে একটি ফেরি নোঙর অবস্থায় রয়েছে।
কুয়াশার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ফেরি চলাচল পুনরায় চালু করা হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
মো. সজল আলী/কেএসআর