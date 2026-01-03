  2. জাতীয়

টানা ৩ দিন শৈত্যপ্রবাহ, আজও ৯ জেলায়

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:০৯ পিএম, ০৩ জানুয়ারি ২০২৬
আজও দেশের ৯ জেলায় মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে

একটানা তিনদিন ধরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় আজও দেশের ৯ জেলায় মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে।

শনিবার (৩ জানুয়ারি) আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, আজ রাজশাহী, পাবনা, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, যশোর, চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া জেলাসমূহের ওপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। আজ শনিবার সারাদেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশের অনেক জায়গায় মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে এবং কোথাও কোথাও দুপুর পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে বিমান চলাচল, অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন এবং সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা সাময়িকভাবে ব্যাহত হতে পারে।

এর আগে গত ২৬ ডিসেম্বরের পর ৩১ ডিসেম্বর থেকে শৈত্যপ্রবাহ শুরু হয়। এরপর গত ১ এবং ২ জানুয়ারি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যায়।

আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস রাজশাহী, ঈশ্বরদী ও বদলগাছীতে। এছাড়া আজ ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

