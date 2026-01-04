হবিগঞ্জে মাহাদী হাসানের জামিন
গণঅভ্যুত্থানের সময় হবিগঞ্জের বানিয়াচং থানায় আগুন দেওয়ার বক্তব্য দেওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা মাহাদী হাসানকে জামিন দিয়েছেন আদালত। রোববার (৪ জানুয়ারি) সকাল সোয়া ১০টার দিকে তার জামিন শুনানি হয়।
মাহাদী হাসানের আইনজীবী এম এ মজিদ জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে সকাল ৮টায় তাকে হবিগঞ্জের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্টেট-৩ আবদুল মান্নানের আদালতে পাঠায় শায়েস্তাগঞ্জ থানা পুলিশ। পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে মাহাদীকে গ্রেফতার দেখানো হয়।
এদিকে মাহাদীর মুক্তির দাবিতে আদালত প্রাঙ্গণে সকাল থেকে বিক্ষোভ করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা। এতে আদালত প্রাঙ্গণে কড়া নিরাপত্তা নেওয়া হয়েছে।
এর আগে শনিবার রাত পৌনে ৮টায় তাকে হবিগঞ্জ শহরের শাস্তোনগর এলাকা থেকে আটক করে শায়েস্তাগঞ্জ থানা পুলিশ। আটকের পর তাকে হবিগঞ্জ সদর মডেল থানায় নেওয়া হয়। ঘটনার পর সংগঠনটির নেতাকর্মীরা সদর মডেল থানার সামনে জড়ো হয়ে তাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে রাতভর বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে শায়েস্তাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম বলেন, মাহাদীকে পুলিশের কাজে বাধা প্রদানের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মামলা নেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, শুক্রবার হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ থানায় আটক বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের নেতা নয়নকে ছাড়িয়ে আনতে গিয়ে মাহাদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) উত্তেজিত হয়ে কথাবার্তা বলেন। ওই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের হবিগঞ্জ জেলার সদস্য সচিব মাহদী হাসানকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) চিঠি দেওয়া হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক শাহাদাত হোসেন স্বাক্ষরিত চিঠিটি শনিবার দুপুরে তাকে পাঠানো হয়। চিঠিটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে পোস্ট করা হয়।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এফএ/জেআইএম