ইজতেমা ময়দানে ৩ দিনের খুরুজের জোড় সম্পন্ন

ইজতেমা ময়দানে ৩ দিনের খুরুজের জোড় সম্পন্ন
টঙ্গীর তুরাগ তীরে দোয়ার মাধ্যমে শেষ হয়েছে তাবলীগ জামাত বাংলাদেশ শুরায়ে নেজামের অধীনে আয়োজিত ৩ দিনব্যাপী খুরুজের জোড়।
রোববার (৪ জানুয়ারি) সকালে গাজীপুর ও ঢাকাসহ আশপাশের জেলার ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা ইজতেমা ময়দানে এসে দোয়ায় অংশ নেন।
খুরুজের ৭২টি দেশ থেকে ২৫০০ বিদেশি মেহমান অংশ নেন বলে জানান ইস্তেমার মিডিয়া সমন্বয়কারী হাবিবুল্লাহ রায়হান। রোববার বাদ ফজর পাকিস্তানের শীর্ষ মুরুব্বী মাওলানা উবায়দুল্লাহ খুরশিদ সাহেব হেদায়েতি বয়ান শুরু করেন।
হেদায়েতের বয়ানের পরে দোয়া শুরু হয়। সকাল ৮টা ২৮ মিনিটে দোয়া শুরু হয়ে ৮টা ৪৪ মিনিটে শেষ হয়। দোয়া পরিচালনা করেন বাংলাদেশের তাবলীগের শীর্ষ মুরুব্বী মাওলানা মোহাম্মদ জুবায়ের। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাবলীগ জামাত বাংলাদেশ শুরায়ে নেজামের মিডিয়া সমন্বয়ক হাবিবুল্লাহ রায়হান।
তিনি আরও জানান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, থাইল্যান্ড, দাগেস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, কানাডা, বেলজিয়াম, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, ইতালি, জাপান, কেএসএ, তুর্কি, কাতার, সাউথ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে, মক্কা, কুয়েত, ওমান, জর্ডান, তিউনিসিয়া, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, কিরগিজস্তান, মিয়ানমার, জাম্বিয়া, মোজাম্বিয়া, সোমালিয়া, সোমালিল্যান্ড, ভারত ও পাকিস্তানের বিদেশি মেহমানদের জামাতসহ বাংলাদেশের ৬৪ জেলা থেকে প্রায় ১৫০০ জামাত খুরুজের জোড় থেকে আল্লাহ তা'আলার পথে বের হয়।
এদিকে নির্বাচনের পরে ৫৯তম টঙ্গী বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
মো. আমিনুল ইসলাম/এনএইচআর/জেআইএম