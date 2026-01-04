প্রিপেইড মিটার বন্ধের দাবিতে ঈশ্বরদীতে হরতাল, সড়কে আগুন

প্রিপেইড মিটার বন্ধের দাবিতে ঈশ্বরদীতে হরতাল, সড়কে আগুন
পাবনার ঈশ্বরদীতে প্রিপেইড মিটার সংযোগ বন্ধ, ২০১ জনের বিরুদ্ধে নেসকোর দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারসহ ৬ দফা দাবিতে সচেতন নগরবাসী ফোরামের ডাকে অর্ধ দিবস হরতাল পালিত হচ্ছে।
রোববার (৪ জানুয়ারি) সকাল ৬টা থেকে সড়কের বিভিন্ন মোড়ে অবস্থান নিয়েছে হরতাল সমর্থকরা।
এ সময় ফতেমোহাম্মদপুর লোকোসেডে সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভে করে স্থানীয়রা। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে টায়ারের আগুন নিভিয়ে দেয় এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানান। এছাড়া ঈশ্বরদী বাজার ও পৌর শহরের প্রধান সড়ক স্টেশন রোডের বেশিরভাগ দোকানপাট বন্ধ দেখা যায়। সড়কে যানবাহন তুলনামূলক কম চলাচল করছে।
ঈশ্বরদী সচেতন নগরবাসীর আহ্বায়ক আ.ফ.ম রাজিবুল আলম ইভান জাগো নিউজকে জানান, প্রিপেইড মিটার লাগানো বন্ধ ও যে সব প্রিপেইড মিটার লাগানো হয়েছে এগুলো তুলে নেওয়ার দাবি ঈশ্বরদীবাসী সবার। এছাড়াও প্রিপেইড মিটার লাগানোর প্রতিবাদে আন্দোলনরত ২০১ জন সাধারণ নাগরিকের বিরুদ্ধে নেসকোর প্রকৌশলীর দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে ঈশ্বরদীর সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করছে। সড়কে যানবাহন চলাচল করছে না। ব্যবসায়ীরা দোকানপাট খুলেনি। হরতালের সমর্থনে সাধারণ জনগণে সড়কে অবস্থান নিয়েছে।
শেখ মহসীন/এনএইচআর/জেআইএম