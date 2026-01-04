আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলার আসামির কারাগারে মৃত্যু
গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এ বন্দি শহিদুল ইসলাম শিপু মারা গেছেন। তিনি শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলার মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি।
রোববার (৪ জানুয়ারি) বেলা সোয়া ১১টার দিকে হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
মারা যাওয়া বন্দির নাম- শহিদুল ইসলাম শিপু (৫৪)। তিনি গাজীপুর মহানগরের টঙ্গীর গোপালপুর এলাকার রফিক কন্ডাক্টরের ছেলে।
কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-২ এর জেলার মো. আবুল হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, শহিদুল ইসলাম শিপু দীর্ঘদিন ধরে নানান রোগে ভুগছিলেন। সকালে তিনি কারাগারের ভেতর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় তাকে দ্রুত গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে চিকিৎসক পরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করে।
তিনি আরও জানান, শহিদুল ইসলাম শিপু শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ছিলেন। ২০০৪ সাল থেকে তিনি এ কারাগারে বন্দি ছিলেন। আইনি প্রক্রিয়া শেষে নিহতের মরদেহ তার স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
