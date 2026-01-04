শরীয়তপুরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ, শতাধিক ককটেল বিস্ফোরণ

শরীয়তপুরে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সংঘর্ষ, শতাধিক ককটেল বিস্ফোরণ
শরীয়তপুরের জাজিরায় আধিপত্য বিস্তার ও পূর্ব শত্রুতার জেরে দফায় দফায় ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এসময় কমপক্ষে শতাধিক হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়।
রোববার (৪ জানুয়ারি) সকাল ও শনিবার দিনগত রাতে উপজেলার বিলাসপুর ইউনিয়নের চেরাগ আলী বেপারি কান্দি এলাকার এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় একজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জাজিরা উপজেলার বিলাসপুর ইউনিয়নের চেরাগ আলী ব্যাপারীকান্দি এলাকার ইউপি সদস্য নাসির ব্যাপারী ও তাজুল ছৈয়ালের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ দীর্ঘদিনের। শনিবার দিনগত রাত থেকে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হলে উভয়পক্ষের লোকজন হাতবোমা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়ায়। এতে শতাধিক হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হলে জাবেদ শেখ নামের এক যুবক আহত হয়।
পরে তাকে উদ্ধার করে জাজিরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ নিয়ে গেলে উন্নত চিকিৎসা জন্য ঢাকায় পাঠায় কর্তব্যরত চিকিৎসক। এছাড়াও এ ঘটনায় বেশ কয়েকটি দোকান ও কয়েকটি বসতবাড়িতে হামলা চালানো হয়। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। বর্তমানে এলাকায় পরিবেশ স্বাভাবিক রয়েছে।
এ ব্যাপারে জাজিরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালেহ আহম্মেদ বলেন, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এসময় বেশকিছু হাতবোমা বিস্ফোরণ হয়। আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। যারা এ নাশকতা চালিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
