কুড়িগ্রাম-৩
জামায়াত প্রার্থীর মনোনয়ন অবৈধ ঘোষণা, সমর্থকদের হট্টগোল
কুড়িগ্রাম-৩ (উলিপুর) আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মাহবুবুল আলমের মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করেছেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা। বর্ধিত সময় দেওয়ার পরও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে না পারায় আজ রোববার (৪ জানুয়ারি) এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুড়িগ্রাম জেলা রিটার্নিং অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার আবু বক্কর সিদ্দিক।
এর আগে গত শুক্রবার (২ জানুয়ারি) দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগে যাচাইবাছাইয়ের সময় মাহবুবুল আলমের মনোনয়নপত্র স্থগিত করা হয়। পরে রোববার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হলেও তিনি যুক্তরাজ্যের নাগরিকত্ব ত্যাগের আবেদন বাতিলসংক্রান্ত কোনো দালিলিক প্রমাণ জমা দিতে পারেননি। এ কারণে তার মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করা হয় বলে জানান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
মনোনয়নপত্র বাতিলের সিদ্ধান্তের পর জেলা প্রশাসকের হলরুমে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে প্রায় দুই থেকে আড়াইশ জামায়াত নেতাকর্মী ও সমর্থক বিক্ষোভ করেন।
এ বিষয়ে জামায়াত প্রার্থী মাহবুবুল আলম সাংবাদিকদের বলেন, রোববার দুপুরের দিকে জেলা প্রশাসক তাকে কাগজপত্র নিয়ে ডেকেছিলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহের যথাযথ সুযোগ না দিয়েই মনগড়াভাবে মনোনয়ন বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।
তিনি দাবি করেন, চাপের মুখে পড়ে বা কোনো বিশেষ এজেন্ডা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
তবে এ বিষয়ে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক অন্নপূর্ণা দেবনাথের সরকারি মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।
জেলা রিটার্নিং অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, দাখিল করা মনোনয়নপত্রে অসংগতি থাকায় তা অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ রয়েছে। প্রার্থী চাইলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপিল করতে পারবেন।
