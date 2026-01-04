পাবনা
সাড়ে ১৪ ঘণ্টা পর ঘাটে ভিড়েছে নদীতে আটকে থাকা ফেরি
ঘন কুয়াশায় মাঝ নদীতে আটকে থাকা ধানসিঁড়ি ফেরি সাড়ে ১৪ ঘণ্টা পর কাজিরহাট ঘাটে পৌঁছেছে। এর আগে শনিবার (৩ জানুয়ারি) দিবাগত রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঘন কুয়াশায় নৌপথে মার্কিং চ্যানেল ঢেকে যাওয়ায় মাঝ নদীতে নোঙর করে ফেরিটি।
বিআইডব্লিউটিএর কাজিরহাট ঘাট কার্যালয়ের সহকারী ব্যবস্থাপক মো. ফখরুজ্জামান বলেন, কুয়াশা কমলে রোববার দুপুর ১২টার দিকে কাজিরহাট ঘাটে এসে পৌঁছেছে।
তিনি জানান, শনিবার দিনগত রাত পৌনে ৯টার দিকে আরিচা থেকে ছেড়ে আসা ধানসিঁড়িটি ফেরিটি কুয়াশার কবলে পড়ে রাত সাড়ে ১০টার দিকে মাঝ নদীতে নোঙর করে। কুয়াশা কাটলে পরদিন সকাল ১২টার দিকে ফেরিটি ঘাটে আসে। এরপর কাজিরহাট প্রান্ত থেকে একযোগে শাহ আলী, চিত্রা ও বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান নামের ফেরিগুলো ছাড়া হয়। সেগুলোও স্বাভাবিকভাবে ঘাটে পৌঁছে। এখন ফেরি চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/আরএইচ/এমএস