  2. দেশজুড়ে

সুন্দরবনে দুর্ঘটনাকবলিত জাহাজ থেকে ৪৪ পর্যটককে উদ্ধার

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি মোংলা (বাগেরহাট)
প্রকাশিত: ০৮:১৮ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬
সুন্দরবনে দুর্ঘটনাকবলিত জাহাজ থেকে ৪৪ পর্যটককে উদ্ধার
দুর্ঘটনাকবলিত জাহাজ থেকে উদ্ধার পর্যটক

সুন্দরবনের করমজল এলাকায় দুর্ঘটনাকবলিত পর্যটনবাহী জাহাজ থেকে দেশি-বিদেশি ৪৪ পর্যটককে উদ্ধার করেছে কোস্ট গার্ড।

রোববার (৪ জানুয়ারি) বিকেলে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা (ঢাকা) লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক পর্যটকদের উদ্ধারের বিষয়টি জানান।

কোস্ট গার্ড জানায়, বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) ‌‘পাইরেটস সুন্দরবন’ নামের একটি পর্যটনবাহী জাহাজ খুলনা থেকে ৪৪ জন পর্যটক নিয়ে সুন্দরবনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। শনিবার (৩ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ১০টার দিকে সুন্দরবনের করমজল এলাকার পশুর নদীতে একটি বাল্কহেডের (নৌযান) সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে পর্যটনবাহী জাহাজটিতে ছিদ্র সৃষ্টি হয়ে দ্রুত পানি প্রবেশ করতে শুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজে থাকা একজন পর্যটক বিষয়টি কোস্ট গার্ডকে জানান।

খবর পেয়ে কোস্ট গার্ডের দুটি উদ্ধারকারী দল স্পিডবোট নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রথম দফায় উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে দুজন চীনা নাগরিক, নারী ও শিশুসহ মোট ২৪ জন পর্যটককে নিরাপদে উদ্ধার করে কোস্ট গার্ড। পরে দ্বিতীয় দফায় আরও ২০ জনকে উদ্ধার করা হয়। তারা সবাই মোংলায় নিরাপদে রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

আবু হোসাইন সুমন/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।