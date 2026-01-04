জয়পুরহাট-২
৩২ কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে গোলাম মোস্তফার, নেই আগ্নেয়াস্ত্র
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়পুরহাট-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী বিএনপির সাবেক এমপি ও দলের নির্বাহী কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার গোলাম মোস্তফা। নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া তার হলফনামায় তিনি ব্যবসায়ী। সেখানে নগদ অর্থ ১০ লাখ টাকা আয় দেখিয়েছেন। এছাড়াও তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই। এর আগে অভিযুক্ত হয়েছিলেন তিনটি মামলায়। সেগুলো এখন খালাস ও নথিগত রয়েছে।
কৃষিখাত থেকে বছরে ৩৫ হাজার টাকা, সবুজ বাংলা এগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা আয় রয়েছে। আয় নেই বাড়িসহ অন্যখাত, শেয়ার ও সমমান বিনিয়োগের আমানতের লাভাংশে। তার স্থাবর সম্পত্তি বর্তমান বাজার মূল্য ৩২ কোটি টাকা।
অস্থাবর সম্পদের তালিকায় নগদ অর্থ ১০ লাখ টাকা, একটি মোটরসাইকেলের দাম ৫০ হাজার টাকা, দান ও ক্রয় সূত্রে ২৫ ভরি সোনা মূল্য ধরা হয়েছে ৬০ হাজার টাকা, ইলেকট্রনিক পণ্য (টিভি, ফ্রিজ ও এসি) দুই লাখ টাকা, আসবাবপত্র (খাট ও সোফা) এক লাখ পাঁচ হাজার টাকা রয়েছে। এছাড়াও তার নেই আগ্নেয়াস্ত্র। এদিকে তার স্ত্রীর কামরুন নাহারের নগদে দুই লাখ টাকা, সোনা ১০ ভরি, যার মূল্য ৯৯ হাজার ৫৫০ টাকা, ইলেকট্রনিক পণ্য (মাইক্রোওভেন ও টিভি) এক লাখ টাকা, আসবারপত্র (আলমারি) ৮৮ হাজার ২০০ টাকা। মোট অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য ২০ লাখ টাকা আয় দেখিয়েছেন।
স্থাবর সম্পদের তালিকায় কৃষি জমির পরিমাণ ১১৬ শতাংশ, যার অর্জিতকালীন আর্থিক মূল্য ১৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা। অকৃষি জমি হিসেবে ১৬.৫০ শতাংশ ঢাকার পূর্বাচল নতুন শহরে একটি প্লট আছে। যার অর্জিতকালীন আর্থিক মূল্য ৩৬ লাখ ৯৯ হাজার ৩৬০ টাকা, দ্বি-তল বিশিষ্ট একটি পোল্ট্রি খামারে ৫০ লাখ ৭০ হাজার টাকা রয়েছে। তার স্ত্রীর নামে কৃষি জমির পরিমাণ ৭২ শতাংশ, যার অর্জিতকালীন আর্থিক মূল্য ২৫ লাখ টাকা। অকৃষি জমির পরিমাণ ৫৩ শতাংশ, যার অর্জিতকালীন আর্থিক মূল্য ৫ লাখ টাকা। বাবা ও মায়ের হেবাদান সূত্রে ৩১ লাখ ৬৬ হাজার ৬৬৭ টাকা মূল্যের ৪ তলা দালান বাড়ি আছে। বর্তমানে আনুমানিক মূল্য এক কোটি ৩০ লাখ টাকা হলফনামায় উল্লেখ রয়েছে।
এছাড়াও তার কোনো দায় নেই। তবে তার একক ঋণ ৯০ লাখ ও তার স্ত্রী কামরুন নাহারের ১০ লাখ টাকা রয়েছে। এখন পর্যন্ত ঋণ খেলাপি হননি।
এ বছরে আয়কর রিটার্নে দেখানো আয়ের পরিমাণ ৩ লাখ ৬৫ হাজার টাকা ও সম্পদের পরিমাণ দুই কোটি ৫২ লাখ ৭০ হাজার টাকা, আয়করের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার টাকা বলে হলফনামায় উল্লেখ করেছেন। তার স্ত্রীর আয়করের পরিমাণ ৩ হাজার টাকা এবং সন্তানের আয় দেখাননি হলফনামায়।
