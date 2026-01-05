নাটোরে স্বতন্ত্র প্রার্থী টিপুকে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে শোকজ
নাটোর-১ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী বিএনপি নেতা তাইফুল ইসলাম টিপুকে শোকজ করেছে নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারক কমিটি। আসন্ন সংসদ নির্বাচনে প্রতীক বরাদ্দের আগেই নির্দিষ্ট প্রতীকে ভোট চাওয়াসহ আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে তাকে শোকজ করা হয়েছে।
রোববার (৪ জানুয়ারি) নাটোর-১ আসনের নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারক কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজশাহীর যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ মো. জাহিদ হাসানের সই করা চিঠিতে তাকে শোকজ করা হয়। শোকজের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নাটোর জেলা নির্বাচন অফিসার মো.নজরুল ইসলাম।
আরও পড়ুন
নির্বাচনের পরিবেশ আশাব্যঞ্জক: মির্জা ফখরুল
নির্বাচনে বৈধ প্রার্থী ১৮৪২, মনোনয়ন বাতিল ৭২৩ জনের
শোকজ নোটিশে বলা হয়, আপনি (তাইফুল ইসলাম টিপু) আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাটোর-১ আসনের একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী। গত ২ জানুয়ারি তারিখে নাটোর-১ আসনের লালপুর উপজেলার গোপালপুর বাজার এলাকায় আপনার সমর্থকরা মাথায় কলস নিয়ে নির্বাচনি প্রচারণা ও গণসংযোগ করেছেন। ওই ঘটনার প্রতিবেদন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা ২০২৫ এর বিধি ১৮ অনুযায়ী, ভোট গ্রহণের নির্ধারিত দিনের ৩ সপ্তাহ পূর্বের আগে কোনো নির্বাচনি প্রচারণা চালানো নিষিদ্ধ। অনুসন্ধান কমিটি ওই স্থান পরিদর্শন এবং মিডিয়ার মাধ্যমে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পেয়েছে। এই কার্যক্রম বিধি ১৮-এর স্পষ্ট লঙ্ঘন বলে কমিটির নিকট প্রতীয়মান হয়েছে।
এতে আরও বলা হয়, এই বিধি লঙ্ঘনের দায়ে কেন আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে সুপারিশ পাঠানো হবে না- তার ব্যাখ্যা আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ১০ টায় নাটোর জজ কোর্টের নিচতলায় কমিটির কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। এর ব্যর্থতায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে তাইফুল ইসলাম টিপু বলেন, শোকজের বিষয়টি এখনো জানি না, প্রচারণায় রয়েছি। এটি রুটিং ওয়ার্ক, বাসায় গিয়ে জানতে পারবো।
রেজাউল করিম রেজা/কেএসআর