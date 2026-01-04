নির্বাচনে বৈধ প্রার্থী ১৮৪২, মনোনয়ন বাতিল ৭২৩ জনের

নির্বাচনে বৈধ প্রার্থী ১৮৪২, মনোনয়ন বাতিল ৭২৩ জনের
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা কমে ১ হাজার ৮৪২ জন। এছাড়া মনোনয়ন বাতিল হয়েছে ৭২৩ জনের।
রোববার (৪ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশনের জনসংযোগ শাখা থেকে এই তথ্য জানানো হয়।
ইসি জানায়, প্রথমে মনোনয়নপত্র গ্রহণের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৪০৬ জনের। এর মধ্য থেকে দাখিল করা মনোনয়নের সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৫৬৮ জনের। তবে বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা সামনে আরও কম বেশি হতে পারে।
বাতিল করা প্রার্থীরা নির্বাচন কমিশনে আপিল করলে প্রার্ তা ফিরে পেতে পারেন। কমিশন প্রার্থিতা ফিরিয়ে না দিলেও উচ্চ আদালতে প্রার্থীরা আবেদন করলে উচ্চ আদালতও প্রার্থিতা ফিরিয়ে দিতে পারেন।
