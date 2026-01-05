  2. দেশজুড়ে

গাজীপুরে সন্তানের সামনে যুবদল নেতাকে কুপিয়ে হত্যা, গ্রেফতার ২

প্রকাশিত: ০৮:১১ এএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
ফাইল ছবি

গাজীপুরে ১১ বছরের সন্তানের সামনে এক যুবদল নেতাকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত আবু নাহিদ ওরফে হাসান নাহিদ (৩৫) মহানগরীর হাড়িনাল উত্তরপাড়া এলাকার মহন মিয়ার ছেলে।

রোববার দুপুরে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা গেছেন। এর আগে গত ২৮ ডিসেম্বর রাতে ১১ বছর বয়সী সন্তানের সামনে প্রকাশ্যে সন্ত্রাসীরা কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। পরে থাকে উদ্ধার করে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার দুপুরে তিনি মারা যান।

গাজীপুর মহানগর যুবদলের সদস্য সচিব মাহমুদ হাসান রাজু জানান, ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম সহযোদ্ধা ও দুঃসময়ের রাজপথের সাহসী সৈনিক গাজীপুর সদর মেট্রো থানা যুবদল নেতা আবু নাহিদ ওরফে হাসান নাহিদকে গত ২৮ ডিসেম্বর রাত সোয়া ৯টায় হাড়িনাল বাজারে তার ১১ বছরের সন্তানের সামনে সন্ত্রাসীরা কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। পরে স্থানীয়রা আহতাবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রোববার তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

গাজীপুর মেট্রোপলিটন সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে এবং দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

এদিকে যুবদল নেতা আবু নাহিদ ওরফে হাসান নাহিদকে খুবই গুরুতর আহত করার পরদিনই মহানগর শ্রমিক দল নেতা নজরুল ইসলামকে প্রধান আসামি করে গাজীপুর সদর মেট্রো থানা একটি মামলা দায়ের করা হয়।

