পৌনে ৭ ঘণ্টা পর দৌলতদিয়া–পাটুরিয়ায় ফেরি চলাচল শুরু

প্রকাশিত: ০৮:২৫ এএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
পৌনে ৭ ঘণ্টা পর দৌলতদিয়া–পাটুরিয়ায় ফেরি চলাচল শুরু

ঘন কুয়াশায় দীর্ঘ পৌনে ৭ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর দেশের গুরুত্বপূর্ণ দৌলতদিয়া–পাটুরিয়া নৌরুটে ফেরি চলাচল শুরু হয়েছে।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) সকাল ৭টা ১০মিনিটের দিকে পদ্মা নদীর অববাহিকায় কুয়াশার ঘনত্ব কমে এলে পুনরায় এ রুটে ফেরি চলাচল শুরু করে ঘাট কর্তৃপক্ষ।

এর আগে রোববার দিনগত রাত ১২টা ২৫ মিনিট থেকে ঘন কুয়াশার কারণে এ রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

জানা গেছে, সন্ধ্যার পর থেকে পদ্মা নদীর অববাহিকায় কুয়াশার ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ায় চ্যানেলের বিকন বাতি ও মার্কিং পয়েন্টগুলো অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। নৌ-দুর্ঘটনা এড়াতে রাত সাড়ে ১২টার দিক থেকে এ রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ করে দেয় ঘাট কর্তৃপক্ষ।

এদিকে ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় তীব্র শীতে দুর্ভোগে পড়েন দক্ষিণাঞ্চল থেকে ছেড়ে আসা ঢাকামুখী যানবাহন ও যাত্রীরা। দীর্ঘ সময় ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় দৌলতদিয়া প্রান্তের সড়কে নদী পারের অপেক্ষায় আটকা পড়ে বেশ কিছু যানবাহন।

বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন বলেন, কুয়াশার ঘনত্ব কমে আসায় সকাল ৭টা ১০মিনিট থেকে পুনরায় ফেরি চলাচল শুরু হয়েছে। ঘাটে তেমন সিরিয়াল নেই।

