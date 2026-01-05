মাহফিল থেকে ফেরার পথে বক্তার গাড়িতে ডাকাতি, আহত ২
নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে মাহফিল থেকে ফেরার পথে এক ইসলামী বক্তার গাড়িতে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। রোববার (৪ জানুয়ারি) দিবাগত রাতে আড়াইহাজারের মাহমুদপুর ইউনিয়নের কল্যান্দী মোড় এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
এসময় ইসলামী বক্তা মুফতি হাবিবুল্লাহ সিদ্দিকীর (নড়াইল) সহযোগী ও গাড়ির চালক গুরুতর আহত হয়েছেন।
স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, মাহফিল শেষ করে গাড়িতে করে ফেরার পথে কল্যান্দী মোড় এলাকায় পৌঁছালে একদল সশস্ত্র ডাকাত হঠাৎ গাড়ির গতিরোধ করে। এসময় ডাকাতরা গাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। পরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ইসলামী বক্তার সহযোগী ও গাড়ির চালকসহ উপস্থিত সবাইকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করে।
হামলার এক পর্যায়ে ডাকাত দল আহতদের কাছ থেকে ৩টি মোবাইল ফোন ও নগদ ৪৫ হাজার টাকা লুট করে নিয়ে যায়। ঘটনার পর ডাকাতরা দ্রুত পালিয়ে গেলে স্থানীয় লোকজন আহতদের উদ্ধার করে তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ হাসপাতালে পাঠান।
আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আলাউদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে অভিযান চালানো হচ্ছে।
