প্রকাশিত: ০২:০৫ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছেন, ‘বিগত নির্বাচনে শুধু নির্বাচন কমিশন কলঙ্কিত হয় নাই, প্রতিটা প্রতিষ্ঠান কলঙ্কিত হয়েছে।’

সোমবার (৫ জানুয়ারি) সকালে বান্দরবন পুলিশ লাইন্সে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমাদের গণতান্ত্রিক উত্তরণের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হারিয়ে যাওয়া ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের সুযোগ এসেছে। এ জিনিসটা আমাদের সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে। বিগত সময় যে নির্বাচনগুলো হয়েছে এতে শুধু নির্বাচন কমিশন কলঙ্কিত হয়নি দেশের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান কলঙ্কিত হয়েছে। জুলাই আন্দোলনের অন্যতম ব্যাকগ্রাউন্ড সত্যিকারের গণতন্ত্র অনুপস্থিতি এবং খারাপ নির্বাচন। সত্যিকার অর্থে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের দিকে এগোচ্ছে দেশ।

তিনি বলেন, ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন বিভিন্ন কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের জাতীয় জীবনে সবচেয়ে বড় ইভেন্ট। এ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র উত্তরণের পাশাপাশি আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের খোয়ানো ভাব মুক্তি পুনরুদ্ধারের সুযোগ।

পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মতবিনিময় সভায় যোগদেন নির্বাচন কমিশনার। মতবিনিময় সভায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলার নির্বাচনি প্রস্তুতি ও সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়।

এ সময় সভায় জেলা প্রশাসক শামীম আরা রিনি, পুলিশ সুপার আবদুর রহমানসহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

