বিলে পড়ে ছিল তরুণীর গলাকাটা মরদেহ

বিলে পড়ে ছিল তরুণীর গলাকাটা মরদেহ
নাটোর শহরতলির বড়ভিটা এলাকা থেকে অজ্ঞাতপরিচয় এক তরুণীর (২০) গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার (৫ জানুয়ারি) বেলা ২টার দিকে বড়ভিটা সংলগ্ন ভেদরার বিল এলাকার একটি পুকুর পাড় থেকে এই মরদেহটি উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয় লোকজন জানান, সোমবার দুপুরে এলাকাবাসী পুকুরপাড়ে অজ্ঞাত পরিচয় এক তরুণীর গলাকাটা মরদেহ দেখে পুলিশে জানায়। নাটোর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তরুণীর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নাটোর হাসপাতালে পাঠানো হয়।
এলাকাবাসী জানান, ওই তরুণী বয়স ১৫ থেকে ২০ বছর হবে। তবে এ এলাকার কেউ তাকে চিনতে পারেনি।
নাটোর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থলে রয়েছে। তরুণীর পরিচয় উদ্ধারসহ ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত সে বিষয়ে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নাটোর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
রেজাউল করিম রেজা/কেএইচকে/জেআইএম