সুন্দরবনে পর্যটক ও রিসোর্ট মালিককে অপহরণের ঘটনায় আটক ৬

সুন্দরবনে পর্যটক ও রিসোর্ট মালিককে অপহরণের ঘটনায় আটক ৬
সুন্দরবনে দুই পর্যটক ও এক রিসোর্ট মালিককে অপহরণের ঘটনায় ছয়জনকে আটক করেছে কোস্ট গার্ডের নেতৃত্বাধীন যৌথবাহিনী।
রোববার (৪ জানুয়ারি) রাতে সুন্দরবন সংলগ্ন গাজী ফিশারিজ এলাকা থেকে অপহৃতদের উদ্ধার করা হয়। এসময় দস্যুতা চক্রের সঙ্গে জড়িত ছয়জনকে আটক করে যৌথবাহিনী।
এর আগে ৪০ লাখ টাকা মুক্তিপণের দাবিতে শুক্রবার (২ জানুয়ারি) বিকেলে সুন্দরবনের কেনুয়ার খাল থেকে দুই পর্যটক ও রিসোর্ট মালিককে অপহরণ করে বনদস্যু মাসুম বাহিনী।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) দুপুরে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা (ঢাকা) লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক জানান, শুক্রবার বিকেল ৩টার দিকে সুন্দরবনের গোলকানন রিসোর্ট থেকে কেনুয়ার খালে খোলা বোটে ভ্রমণে যান রিসোর্ট মালিকসহ মোট সাতজন। ওই সময় বনদস্যু মাসুম বাহিনী তাদের জিম্মি করে। পরে দুই পর্যটক ও রিসোর্ট মালিককে আটকে রেখে বাকিদের ছেড়ে দেয়।
পরে তাদের জিম্মি করে সুন্দরবনের অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে মুক্তিপণ দাবি করে বনদস্যুরা।
রিসোর্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি কোস্ট গার্ডকে জানায়। এরপর কোস্ট গার্ডের নেতৃত্বে নৌবাহিনী, পুলিশ ও র্যাব সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় সাঁড়াশি অভিযান এবং গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার করে। অভিযান চালিয়ে রোববার রাতে বনদস্যু মাসুমের সহযোগী কুদ্দুস হাওলাদার (৪৩), সালাম বক্স (২৪) এবং মেহেদী হাসানকে (১৯) সুন্দরবনের গোলকানন রিসোর্ট সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকা থেকে আটক করা হয়। পরে সুন্দরবনের কৈলাশগঞ্জ এলাকা থেকে আটক করা হয় দস্যু দলের সহযোগী আলম মাতব্বরকে (৩৮)।
একইদিন খুলনার রূপসা থানার পালেরহাট এলাকা থেকে গোয়েন্দা নজরদারি করে বিকাশের মাধ্যমে মুক্তিপণের টাকা উত্তোলনকালে ডাকাত মাসুমের মা জয়নবী বিবি (৫৫) ও বিকাশ ব্যবসায়ী অয়ন কুন্ডুকে (৩০) নগদ ৮১ হাজার ৪০০ টাকাসহ আটক করা হয়। সুন্দরবনের গাজী ফিশারিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে ড্রোন সার্ভিলেন্সের মাধ্যমে জিম্মি করা দুজন পর্যটক এবং গোলকানন রিসোর্টের মালিককে উদ্ধার করা হয়।
প্রধান ডাকাত মাসুম মৃধাকে আটক করতে কোস্ট গার্ডের গোয়েন্দা নজরদারি ও অভিযান চলমান বলে জানানো হয়েছে।
আবু হোসাইন সুমন/এসআর/জেআইএম