পাবনায় ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযান, ৯ প্রতিষ্ঠানকে লাখ টাকা জরিমানা

পাবনায় ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযান, ৯ প্রতিষ্ঠানকে লাখ টাকা জরিমানা
পাবনার ঈশ্বরদীতে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে ৯টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে মোট ১ লাখ টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। সোমবার (৫ জানুয়ারি) উপজেলার বিভিন্ন হাটবাজারে দিনব্যাপী পরিচালিত অভিযানে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, অভিযানকালে বেশ কিছু গুরুতর অনিয়মের প্রমাণ পান ভ্রাম্যমাণ আদালত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-গুড়ে চিনি ও কৃত্রিম রং মেশানো, পচা ও বাসি মিষ্টি সংরক্ষণ, বিএসটিআই অনুমোদনহীন যৌন উত্তেজক সিরাপ মজুত এবং এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার ভাউচার ছাড়া অতিরিক্ত দামে বিক্রিসহ বিভিন্ন অনিয়মের প্রমাণ পাওয়ায় ৯টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন পাবনা জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মাহমুদ হাসান রনি। অভিযান চলাকালে তাকে সহযোগিতা করেছে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও আনসার ব্যাটালিয়নে সদস্যরা।
মাহমুদ হাসান রনি বলেন, শীত মৌসুমে পিঠা-পায়েসসহ বিভিন্ন খাবার তৈরিতে গুড়ের চাহিদা বেড়ে যায়। এই সুযোগে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ভেজাল গুড় বাজারজাত করছে। এছাড়া দেশে পর্যাপ্ত এলপিজি গ্যাস মজুত থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত দামে বিক্রি করা হচ্ছে। এসব অনিয়মের বিরুদ্ধে ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
শেখ মহসীন/কেএইচকে/এএসএম