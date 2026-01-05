মেয়াদোত্তীর্ণ মবিল-নকল স্টিকার ব্যবহার, ডিলারকে ২ লাখ টাকা দণ্ড

মেয়াদোত্তীর্ণ মবিল-নকল স্টিকার ব্যবহার, ডিলারকে ২ লাখ টাকা দণ্ড
চাঁদপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ লুব্রিকেন্ট (মবিল) বিক্রি এবং মোটরসাইকেলের পার্টসে নকল স্টিকার ব্যবহারের দায়ে ‘আলম ব্রাদার্স’ নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে ২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) দুপুরে শহরের স্টেডিয়াম রোড এলাকায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযানে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, প্রতিষ্ঠানটি বিক্রয়ের উদ্দেশে মেয়াদোত্তীর্ণ মবিল সংরক্ষণ করছিল। পাশাপাশি মোটরসাইকেলের পার্টসে নকল স্টিকার ব্যবহার করে মোড়কজাত করার প্রমাণও পাওয়া যায়। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটিকে দুই লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়।
জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চাঁদপুরের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ইমরান এই জরিমানার আদেশ দেন। অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানটি তাৎক্ষণিকভাবে জরিমানার অর্থ পরিশোধ করে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম না করার অঙ্গীকার করে। পরে জব্দকৃত নকল স্টিকার ও মেয়াদোত্তীর্ণ মবিল জনসম্মুখে ধ্বংস করা হয়।
সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ইমরান জানান, যৌথ বাহিনীর সহায়তায় শহরের বিভিন্ন এলপিজি সিলিন্ডার গ্যাসের ডিলার ও পাইকারি দোকানেও অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে ব্যবসায়ীদেরকে সরকার নির্ধারিত মূল্যে এলপিজি গ্যাস বিক্রি নিশ্চিত করা, দোকানের দৃশ্যমান স্থানে মূল্য তালিকা প্রদর্শন করা, ক্রয় ও বিক্রয়ের সঠিক ভাউচার বা রশিদ সংরক্ষণ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।
তিনি জানান, জনস্বার্থ রক্ষা ও বাজার নিয়ন্ত্রণে এ ধরনের অভিযান ও তদারকি কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। অভিযানে যৌথ বাহিনীর একটি চৌকস দল সার্বিক নিরাপত্তা ও সহায়তা প্রদান করে।
শরীফুল ইসলাম/কেএইচকে/জেআইএম