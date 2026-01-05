  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:০১ পিএম, ০৫ জানুয়ারি ২০২৬
কনকনে শীতে ২৪ গরুর সঙ্গে এ কেমন নিষ্ঠুরতা ওসির!
দিনরাত ছোট একটি নৌকার ওপরে ত্রিপল টানিয়ে গুরুগুলো রাখা হচ্ছে

প্রচণ্ড শীত। সঙ্গে শীতল হওয়ায় শরীর হিম হয়ে আসে। নদীতে শীত আরও ভয়াবহ। এরকম বৈরী আবহাওয়ায় নদীর এক পাশে ছোট একটি নৌকায় রাতের পর রাত কাটাচ্ছে ২৪টি গবাদিপশু। এরই মধ্যে কনকনে ঠান্ডায় মারা গেছে সাতটি গরু। তবুও অবলা প্রাণীগুলোর নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গত ২০ ডিসেম্বর সুনামগঞ্জের সুরমা নদীতে পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৩১টি ভারতীয় গরু আটক করে সদর থানা পুলিশ। তার পরেই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রতন সেখ বলেন, ২১ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় গরুগুলো নিলামে তোলা হবে। তবে পরের দিন সকালে সুনামগঞ্জ সদর থানার ফেসবুক আইডি থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, আইনি জটিলতার কারণে আপাতত গুরুগুলো নিলামে দেওয়া হচ্ছে না। এরপর থেকে দিনরাত ছোট একটি নৌকার ওপরে ত্রিপল টানিয়ে গুরুগুলো রাখা হচ্ছে। এরই মধ্যে সাতটি গরু মারা গেছে।

এ বিষয়ে সুনামগঞ্জ সদর থানার ওসি রতন শেখ বলেন, আইনি জটিলতার কারণে গরুগুলোর নিলাম দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই নদীতেই ফেলে রাখছি। তারমধ্যে সাতটির মৃত্যু হয়েছে।

লিপসন আহমেদ/এসআর

 

