খোকন দাস হত্যাকাণ্ডে জড়িত ৩ আসামি দুদিনের রিমান্ডে

খোকন দাস হত্যাকাণ্ডে জড়িত ৩ আসামি দুদিনের রিমান্ডে
শরীয়তপুরের ডামুড্যায় আলোচিত গ্রাম্য চিকিৎসক ও ব্যবসায়ী খোকন দাসকে ছুরিকাঘাত শেষে শরীরে আগুন দিয়ে হত্যার ঘটনায় তিন আসামির দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ডামুড্যা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) স্বপন মল্লিক আসামিদের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
এর আগে রোববার (৪ জানুয়ারি) রাতে শরীয়তপুর চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আয়েশা আক্তার শুনানি শেষে তাদের দুদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।
নিহত খোকন দাস ডামুড্যা উপজেলার কনেশ্বর ইউনিয়নের তিলই এলাকার বাসিন্দা। তিনি পেশায় ওষুধ বিক্রেতা ও মোবাইল ব্যাংকি বিকাশের এজেন্ট ছিলেন।
আদালত ও পুলিশ সূত্র জানায়, বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে ছুরিকাঘাতের শিকার হন খোকন দাস। এসময় তিনি হামলাকারীদের চিনে ফেললে তার শরীর ও মুখে পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে হত্যার চেষ্টায় চালান তারা। পরবর্তীতে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার সকালে তার মৃত্যু হয়।
এ ঘটনায় বৃহস্পতিবার দিনগত গভীর রাতে খোকন দাসের বাবা পরেশ চন্দ্র দাস বাদী হয়ে মামলা করেন। মামলায় কনেশ্বর এলাকার বাবুল খানের ছেলে সোহাগ খান (২৭), সামছুদ্দিন মোল্যার ছেলে রাব্বি মোল্যা (২১) ও শহীদ সরদারের ছেলে পলাশ সরদারকে (২৫) আসামি করা হয়।
ঘটনার পরপরই গা ঢাকা দেন অভিযুক্তরা। পরে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান চালিয়ে শনিবার দিনগত মধ্যরাতে কিশোরগঞ্জের পূর্ব পৈলানপুরের বাজিতপুর এলাকা থেকে তাদের আটক করেন র্যাব সদস্যরা।
শরীয়তপুর আদালত পুলিশের উপপরিদর্শক শাহাবুদ্দিন মুন্সী বলেন, রিমান্ডে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আসামিদের ডামুড্যা থানায় নেওয়া হয়েছে।
ডামুড্যা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল হক বলেন, রিমান্ডে নিয়ে আসামিদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। নির্ধারিত সময় শেষে তাদের আবার আদালতে পাঠানো হবে।
