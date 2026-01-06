পঞ্চগড়ে আবারো শৈত্যপ্রবাহ, তাপমাত্রা ৮.৬

পঞ্চগড়ে আবারো শৈত্যপ্রবাহ, তাপমাত্রা ৮.৬
পঞ্চগড়ে আবারও দিন ও রাতের তাপমাত্রা কমেছে। টানা তিনদিন ধরে সূর্যের দেখা নেই। আবারো শুরু হয়েছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ। সকাল-সন্ধ্যা ঘন কুয়াশা আর উত্তরের হিমশীতল বাতাসে হাড় কাঁপানো শীত অনুভূত হচ্ছে।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (রাতের) ৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করেছে তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস। সোমবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২ দশমিক ৮ ডিগ্রি। দিনের তাপমাত্রা (সর্বোচ্চ) রেকর্ড করা হয় ১৬ দশমিক ৫ ডিগ্রি। তবে সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হয় চলতি শীত মৌসুমের তৃতীয় দফার শৈত্যপ্রবাহ।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস ও স্থানীয়রা জানায়, জানুয়ারির শুরু থেকেই এই এলাকায় শীত বেড়ে যায়। গত তিনদিন ধরে মেঘাচ্ছন্ন থাকছে আকাশ। দিনভর হালকা কুয়াশার সঙ্গে হিমশীতল বাতাসে জনজীবনে দুর্ভোগ নেমে এসেছে। দিনে ঠিকঠাক সূর্যের মুখ দেখা যায় না। রাতেও বৃষ্টির মতো টিপটিপ করে কুয়াশা ঝরছে। দিনের আলোতেও সড়ক মহাসড়কে হেডলাইট জ্বালিয়ে যানবাহন চলাচল করতে দেখা গেছে। গ্রামাঞ্চলের মানুষ খড়কুটো জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছে। কনকনে শীতে চরম দুর্ভোগ দেখা দিয়েছে খেটে খাওয়ার মানুষের মধ্যে।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, মঙ্গলবার সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়। রোববার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১২ দশমিক ৮ ডিগ্রি। এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৬ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
সফিকুল আলম/এফএ/এএসএম