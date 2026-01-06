  2. দেশজুড়ে

জয়পুরহাট-২

আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে বিএনপি প্রার্থী আব্দুল বারীকে শোকজ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০২:০৫ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
জয়পুরহাট-২ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আব্দুল বারীকে কারণ দর্শানো নোটিশ (শোকজ) দিয়েছে নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারক কমিটি। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) জয়পুরহাট-২ আসনের নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারক কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত জয়পুরহাট সিনিয়র সিভিল জজ মো. ফয়সাল আহমেদ স্বাক্ষরিত চিঠিতে তাকে শোকজ করা হয়।

শোকজ নোটিশে বলা হয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন পোস্টে দেখা যায় যে, আপনার সমর্থকরা গত ২৩ ডিসেম্বর, ২৮ ডিসেম্বর ও ৪ জানুয়ারি তারিখসহ বিভিন্ন তারিখে জয়পুরহাট-২ (কালাই, ক্ষেতলাল ও আক্কেলপুর) আসনের বিভিন্ন এলাকায়-হাট বাজারে আপনার ছবি সম্বলিত ধানের শীষ মার্কার হ্যান্ডবিল নিয়ে গণসংযোগ ও প্রচার-প্রচারণা করছেন। যা রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালার লঙ্ঘন বলে প্রতীয়মান হয়।

এতে আরও বলা হয়, এমতাবস্থায় কেন আপনার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা লঙ্ঘনের দায়ে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হবে না কিংবা অপরাধ আমলে গ্রহণপূর্বক শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না মর্মে আগামী ১১ জানুয়ারি সকাল ১১টায় কার্যালয়ে স্ব-শরীরে হাজির হয়ে লিখিত ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য আপনাকে নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় আপনার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া করা হবে।

কারণ দর্শানো নোটিশ অতিস্বত্বর জারি করে জারীর প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া দেওয়া হয়।

