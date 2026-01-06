  2. দেশজুড়ে

কিছু মিডিয়া জুলাই যোদ্ধাদের চরিত্র হননের চেষ্টা করছে: নাহিদ ইসলাম

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি গাজীপুর
প্রকাশিত: ০৩:১৪ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
কিছু মিডিয়া জুলাই যোদ্ধাদের চরিত্র হননের চেষ্টা করছে: নাহিদ ইসলাম

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ৫ আগস্টের পর কিছু কিছু মিডিয়া জুলাই যোদ্ধাদের চরিত্র হননের চেষ্টা করছে। তাহরিমা জান্নাত সুরভীর ঘটনা, হবিগঞ্জে এক ছাত্র নেতাকে গ্রেফতারের ঘটনা একই সূত্রে গাথা।

তাহরিমা জান্নাত সুরভী গাজীপুর আদালত থেকে জামিনে মুক্তি লাভের পর সোমবার (৫ জানুয়ারি) রাত আনুমানিক ১২টার দিকে সুরভীর খোঁজ নিতে তার টঙ্গীর বাস ভবনে যান নাহিদ ইসলাম। পরে সংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, সুরভী যদি কোনো অন্যায় করে থাকেন তবে দেশের একজন নাগরিক হিসেবে যে অধিকার ছিলো সেটা তিনি পাননি। কিছু কিছু মিডিয়া জুলাই অভ্যুত্থানের নেতার বিরুদ্ধে কোনো কিছু পেলেই সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে তা ঢালাওভাবে প্রচার করে।

তিনি বলেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে পরিকল্পিত চক্রান্ত হচ্ছে। আওয়ামী লীগের দোসররা যেন দলে অনুপ্রবেশ না করতে পারে আমাদের দলের নেতাকর্মীরা সজাগ দৃষ্টি রাখছে।

এসময় সাংবাদিক ও মিডিয়াগুলোকে নিরপেক্ষ অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি জুলাই যোদ্ধা তাহরিমা জান্নাত সুরভীর রিমান্ড বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ ও জামিনে মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত গাজীপুর নাগরিক পার্টি, যুবশক্তি, ছাত্র শক্তি ও আইনজীবী ফোরামের সব সদস্যদের ধন্যবাদ জানান।

এ সময় নাহিদ ইসলামের সঙ্গে গাজীপুর নাগরিক পার্টি, যুব শক্তি, ছাত্র শক্তি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন ।

সোমবার সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে অতিরিক্ত জেলা দায়রা জজ-১ এর বিচারক অমিত কুমার দে সুরভীকে চার সপ্তাহের জামিন মঞ্জুর করেন। একই দিন দুপুর ১টার দিকে গাজীপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত-২ এর বিচারক সৈয়দ ফজলুল মহাদি তাকে দুই দিনের রিমান্ডে পাঠানোর আদেশ দেন।

রিমান্ড আদেশের পর আদালতপাড়ায় ছাত্র-শ্রমিক-জনতার ব্যানারে বিক্ষোভ শুরু হয়। এছাড়া গারদখানা থেকে প্রিজন ভ্যানে তোলার সময় চিৎকার করে সুরভী বলেন, ‘তদন্ত ছাড়া আমারে রিমান্ড দিছে। ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে কোনো তদন্ত রিপোর্ট দেওয়া হয়নি। কোনো রকম তদন্ত ছাড়াই আমাকে রিমান্ড দিছে।’

মো. আমিনুল ইসলাম/এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।