কুড়িগ্রামে শীতার্তদের মাঝে বিজিবির শীতবস্ত্র বিতরণ

কুড়িগ্রামে শীতার্তদের মাঝে বিজিবির শীতবস্ত্র বিতরণ
কুড়িগ্রামে পাঁচ শতাধিক শীতার্ত ও দুস্থ মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সকালে কুড়িগ্রাম ব্যাটালিয়নের (২২ বিজিবি) অভ্যন্তরে উপ-শাখা সীপকস প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।
শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সীপকস কুড়িগ্রামের সাধারণ সম্পাদক ফারহানা আফরোজ মৌসুমী। এ সময় বিজিবির কর্মকর্তা, সদস্য এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
শীতবস্ত্র পাওয়া বিজলী বেগম বলেন, ‘গরীব মানুষ খাবার জোটপার পাই না আর কম্বল কিনি কৈ থাকি। আজকে বিজিবি থেকে একটা মোটা কম্বল পায়া উপকার হইল। বাচ্চা নিয়ে রাতে গায়ত দিবার পাম’।
শীতবস্ত্র পেয়ে কাশেম আলী নামে এক ভিক্ষুক বলেন, কুড়িগ্রামে খুব ঠান্ডা পড়ছে। বাড়ি থেকে বের হওয়াই কঠিন হয়ে গেছে। কম্বলের অভাবে রাতে ঘুমাতে পারতাম না। আজ কম্বল পেয়ে অনেক উপকার হলো।
অনুষ্ঠানে সীপকস কুড়িগ্রামের সাধারণ সম্পাদক ফারহানা আফরোজ মৌসুমী বলেন, মানবতার সেবাই আমাদের মূল লক্ষ্য। সমাজের অসহায় ও হতদরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়ানো বিজিবির নৈতিক দায়িত্ব। ভবিষ্যতেও এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। শীতসহ যে-কোনো দুর্যোগে বিজিবি সর্বদা সাধারণ মানুষের পাশে থাকবে।
রোকনুজ্জামান মানু/কেএইচকে/এমএস