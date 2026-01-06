  2. দেশজুড়ে

আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জয়পুরহাটে বিএনপি-জামায়াত প্রার্থীকে শোকজ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি জয়পুরহাট
প্রকাশিত: ০৩:৪১ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জয়পুরহাটে বিএনপি-জামায়াত প্রার্থীকে শোকজ

আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জয়পুরহাট-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী আব্দুল বারী ও জামায়েতের প্রার্থী এস এম রাশেদুল আলমকে শোকজ করেছে নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারক কমিটি। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরে ওই আসনের নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারক কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত জয়পুরহাট সিনিয়র সিভিল জজ মো. ফয়সাল আহমেদের স্বাক্ষরিত চিঠিতে তাদেরকে শোকজ করা হয়।

শোকজ নোটিশে বলা হয়, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আব্দুল বারীর সমর্থকরা বিভিন্ন তারিখে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে পোস্টে জয়পুরহাট-২ (কালাই, ক্ষেতলাল ও আক্কেলপুর) আসনের বিভিন্ন এলাকায় এবং হাট বাজারে তার ছবি সম্বলিত ধানের শীষ মার্কার হ্যান্ডবিল নিয়ে গণসংযোগ ও প্রচার প্রচারণা করছেন। যা রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি ১৮ লঙ্ঘন হয়েছে।

এদিকে, একই আসনের জামায়াতের প্রার্থী এস এম রাশেদুল আলম তার ভেরিফাইড ফেসবুক আইডির মাধ্যমে বিভিন্ন তারিখে দাঁড়িপাল্লার পক্ষে ভোট চেয়ে নিজের ছবি সম্বলিত পোস্টার নির্বাচনি প্রচারণার জন্য পোস্ট করা হয়েছে। যা রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫ এর বিধি ১৮ লঙ্ঘন হয়েছে।

আগামী ১১ জানুয়ারিতে প্রার্থীদের স্ব-শরীরে হাজির হয়ে নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারক কমিটির কার্যালয়ে লিখিত জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। অন্যথায়, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানানো হয়।

এনএইচআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।