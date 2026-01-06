  2. দেশজুড়ে

বিএনপি প্রার্থীকে সমর্থন দিয়ে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ নেতার পদত্যাগ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি টাঙ্গাইল
প্রকাশিত: ০৪:৩৪ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপি প্রার্থীকে সমর্থন দিয়ে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ নেতার পদত্যাগ

টাঙ্গাইল-৮ (সখীপুর-বাসাইল) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়ে দল থেকে পদত্যাগ করেছেন কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ নেতা সানোয়ার হোসেন সজীব। তিনি দলটির সখীপুর উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক মেয়র।

সোমবার (৫ জানুয়ারি) রাতে তিনি দলের কেন্দ্রীয় সভাপতি বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী (বীর উত্তম) কাছে পদত্যাগপত্র পাঠান। আবেদনে তিনি শারীরিক ও পারিবারিক সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। রাতেই ওই আবেদনপত্র তিনি নিজের ফেসবুক আইডিতে প্রকাশ করেন।

এর আগে কৃষক-শ্রমিক জনতা লীগ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দেয়। এমন প্রেক্ষাপটে রোববার রাতে সখীপুর উপজেলার সিলিমপুর এলাকায় বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আহমেদ আযম খানের উপস্থিতিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সানোয়ার হোসেন সজীব তাকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য দেন।

ওই বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনার সৃষ্টি হয়। এ সময় কেউ কেউ দাবি করেন, তিনি কৃষক-শ্রমিক জনতা লীগ ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন।

তবে বিষয়টি অস্বীকার করেছেন সানোয়ার হোসেন সজীব। তিনি বলেন, আমি শুধু কৃষক-শ্রমিক জনতা লীগ থেকে অব্যাহতি নেওয়ার জন্য চিঠি দিয়েছি। অন্য কোনো দলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেইনি। আপাতত রাজনীতির বাইরে আছি।

নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, আমি কাদের সিদ্দিকীর দলের রাজনীতি করেছি। বিএনপিও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের দল এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি। সে কারণে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে আমার অবস্থান থেকে যতটুকু সম্ভব সমর্থন থাকবে।

বিষয়টি নিয়ে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের কেন্দ্রীয় কয়েকজন নেতার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তারা কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

তবে দলের কেন্দ্রীয় নেতা হাবিবুন্নবী সোহেল তার ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, রাজনৈতিক দল একটি আদর্শিক ঠিকানা। এখানে কেউ আসে, কেউ যায়, কেউ নিষ্ক্রিয় হয় এটাই স্বাভাবিক। দল এগিয়ে যাবে জনতার সমর্থনে, তার আপন মহিমায়।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/কেএইচকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।