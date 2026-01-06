বিয়ের কাবিনের জমিতে বিদ্যালয় গড়া সেই শিক্ষিকার অশ্রুসজল বিদায়

বিয়ের কাবিনের জমিতে বিদ্যালয় গড়া সেই শিক্ষিকার অশ্রুসজল বিদায়
নিজের কাবিন সূত্রে পাওয়া মূল্যবান জমিতে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিদ্যালয়। শুধু জমি দানই নয়, দীর্ঘ সময় ধরে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আজ সেই স্বপ্নের আঙিনা থেকেই অশ্রুসজল নয়নে বিদায় নিলেন এই গুণী শিক্ষিকা।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরে মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ পৌর এলাকার শ্রীনাথপুর আলমাছ উদ্দিন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পারভীন সুলতানার অবসরকালীন বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে নেমেছিল মানুষের ঢল। সহকর্মী থেকে শুরু করে এলাকার সাধারণ মানুষ- সবার চোখেমুখে ছিল এই মানুষটির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা।
বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমলগঞ্জ উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সোমা ভট্টাচার্য। মবশ্বির আলী চৌধুরী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লেখক ও গবেষক আহমদ সিরাজের সভাপতিত্বে এবং মঙ্গলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোশায়েদ আলীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিদায়ি প্রধান শিক্ষক পারভীন সুলতানা, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হোসনেয়ারা বেগম, ছলিমগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শংকর চন্দ্র দেবনাথ, চিৎলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মিরা বেগমসহ অন্যান্যরা।
উল্লেখ্য, বিদায়ি প্রধান শিক্ষক পারভীন সুলতানা তার বিয়ের কাবিনে প্রাপ্ত জমি দান করে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। দীর্ঘদিন তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আজ তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।
এম ইসলাম/কেএইচকে/জেআইএম