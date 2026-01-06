  2. দেশজুড়ে

চোর সন্দেহে ধাওয়া খেয়ে খালে ঝাঁপ, পরে মিললো যুবকের মরদেহ

জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নওগাঁ
প্রকাশিত: ০৭:১০ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
নওগাঁয় চোর সন্দেহ স্থানীয়দের ধাওয়া খেয়ে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে মিঠুন সরকার (২৫) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুর ১টার দিকে মহাদেবপুর উপজেলার হাট চকগৌরী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

খালে ঝাঁপ দেওয়ার চার ঘণ্টা পর বিকেল ৪ টার দিকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল তাকে নিহত অবস্থায় উদ্ধার করে।

নিহত মিঠুন সরকার মহাদেবপুর উপজেলার ভান্ডারপুর গ্রামের পিংকু সরকারের ছেলে।

স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়ি সূত্রে জানা যায়, দুপুর ১টার দিকে মহাদেবপুরের হাট চকগৌরী বাজারে চোর সন্দেহে স্থানীয়রা ওই যুবককে ধাওয়া করেন। মিঠুন সরকার দৌড়ে হাটচকগৌরী বাজারের পাশে একটি খালে ঝাঁপ দেন। এরপর থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। পরে স্থানীয়রা পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেন। পরে পুলিশ এবং ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা তাকে পানি থেকে নিহত অবস্থায় উদ্ধার করেন।

নওহাটা পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক গোলাম মোস্তাফা জানান, সংবাদ পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। এরপর রাজশাহী থেকে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল এসে মরদেহ উদ্ধার করে। প্রাথমিকভাবে মরদেহের সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

তিনি আরও জানান, নিহত মিঠুন সরকার চোর কি-না এ বিষয়ে পুলিশ এখনো নিশ্চিত নয়। তবে অভিযোগ পেলে তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

