কুড়িগ্রামে গাঁজাসহ ৫ নারী মাদক কারবা‌রি‌ আটক

কু‌ড়িগ্রাম
প্রকাশিত: ০৮:১৭ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
কুড়িগ্রামে গাঁজাসহ ৫ নারী মাদক কারবা‌রি‌ আটক

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে পৃথক দুটি অভিযানে সাড়ে ১২ কেজি গাঁজাসহ পাঁচ নারী মাদক কারবারিকে আটক করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) উপজেলার ভাঙ্গামোড় ইউনিয়নের রাবাইতারি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন- দিনাজপুরের হাকিমপুরের ঘাসরিয়া গ্রামের ওসমান আলীর স্ত্রী শামসুন্নাহার (৪০), রফিকুল ইসলামের স্ত্রী নুরনাহার বেগম (৪০), রবিউল ইসলামের স্ত্রী সুমি আক্তার (৩১), মোয়াজ্জামেল হকের স্ত্রী আনজুমা (৫৮) ও একই এলাকার মংলাপাড়া গ্রামের আব্দুল করিমের স্ত্রী পারুল আক্তার (৪৯)। তারা সংঘবদ্ধ পেশাদার মাদক কারবারি বলে জানা গেছে।

পুলিশ জানায়, উপজেলার ভাঙ্গামোড় ইউনিয়নের রাবাইতারি এলাকায় পাঁচ কেজি গাঁজাসহ দুইজন এবং একই এলাকায় রাবাইতারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন সড়কে সাড়ে সাত কেজি গাঁজাসহ তিন নারী মাদক কারবারিকে আটক করা হয়।

ফুলবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদ হাসান নাঈম জানান, আটককৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের পর মঙ্গলবার বিকেলে আদালতের মাধ্যমে তাদের পাঠানো হয়েছে।

